端午阳气升腾 这几款散热强劲的手机了解一下

端午是一年中阳气最盛的节气，当然也是一年里最热的时间，在这种天气环境下是用手机，体感就会较平时更发烫，所以手机的散热显得格外地重要。今年我们就给大家推荐几款在散热方面做得很用心的手机。

01 液冷散热——iQOO Neo3





手机液冷散热依赖的是一种叫做“热管”的元件，本质上是含有液体的中空闭合管道，液体在管路的蒸发段蒸发吸热，成为气体，到管路的冷凝段冷凝成液体放热。电脑端的液冷散热中的冷却液常用材料是水，手机端要求较PC端更高，常用油质材料作为冷却液。

液冷散热的优点在于使用寿命长和设置灵活，液冷散热可以放在手机内部任何需要散热的位置，同时因为技术相对成熟，成本也比较小一些。

今年的新机中采用液冷散热的必须要说说iQOO Neo3，该机搭载了经过全新升级的11层超级液冷散热系统。超级液冷散热功能不仅仅只有液冷热管，而是一个完整的散热生态系统，配合了液冷热管、高导热铝合金和多层石墨，利用液体高温蒸发吸热、低温液化放热的原理，循环往复，高效传热。

ZOL在进行重度游戏测试之后对iQOO Neo3进行测温，测试结果可以看出，背面温度仅达到了40度左右，正常握持并不会感到烫手。

其他方面iQOO Neo3也不逊色，正面配备一块打孔式的144Hz刷新率显示屏，搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络连接，配备6GB+128GB存储组合，运行基于Android 10的Funtouch OS 10系统，后置相机采用了4800万像素四摄组合。

02 石墨烯散热——华为P40 Pro





石墨烯是一种从石墨材料中经过化学反应所得到的材料，享有“黑金”等美誉。石墨烯材质拥有耐高温、良好的导热性、化学稳定性等，目前是性价比最高的手机散热材料。

石墨烯的特性让它具有天生的散热能力，其散热系数是铜的2~5倍，但密度却只有铜的1/10~1/4，质量上更轻，同时石墨烯易于加工，可根据需要定制形状大小，可塑性好，其他方面，它还有屏蔽电磁波等优点。

华为P40 Pro就是3D石墨烯散热膜设计的代表之一，它采用的散热结构为3D石墨烯膜+VC液冷，除了3D石墨烯膜外，VC液冷也具有更高的散热效率，更大面积贴合热源，使得手机在重度使用的过程中能够稳定性能输出不发热。

配置方面，华为P40 Pro采用6.58英寸屏幕，分辨率2640x1200像素，支持90Hz刷新率，搭载麒麟990 5G SOC，支持5G智慧双卡，支持SA、NSA双模5G，支持Wi-Fi 6+。

拍照方面，华为P40 Pro采用后置四摄设计，分别是5000万像素的主摄像头，RYYB传感器，f/1.9 光圈，支持OIS光学防抖；超广角摄像头则是4000万像素，f/1.8光圈，等效18mm；长焦摄像头为1200万像素，也是RYYB传感器，f/3.4光圈，支持OIS光学防抖，等效125mm；第四颗摄像头则是ToF飞行时间镜头，可以构建深度信息。

03 VC均热板散热——Redmi K30 Pro





VC均热板散热又称真空腔均热板散热技术，是一个内百壁具有微细结构的真空腔体，通常由铜制成。当热量由热源传导至VC腔体时，腔体里的冷却液受热后开始产生气化现度象，液体气化吸热，凝结后的冷却液会借由微结构的毛细管道（整个循环的驱动力是毛细力）再回到蒸内发热源处，此过程可以不断反复进行。

均热板会随不同元器件尺寸的大小而有不同的设计，制作工艺相较复杂，制作成本较高，常用于需要控制体积、且需快速散热的旗舰手机产品。

今年小米系就很倾向于使用VC均热板散热，Redmi K30 Pro就是一例，其搭载了大面积的不锈钢VC，面积高达3435mm，因此在散热上较其以往的产品有了极大的提升。

配置方面，Redmi K30 Pro搭载骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，应用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存技术。

拍照方面，Redmi K30 Pro变焦版将配备后置四摄模组，其中主摄为6400万像素的索尼IMX686传感器，拥有3倍光学变焦长焦镜头，支持3倍光学变焦+30倍数码变焦+支持SAT（平滑变焦），同时该机还配备了主摄和长焦镜头的双OIS光学防抖技术。

04 4D恒冷散热系统——OPPO Ace2





这是OPPO Ace2自研的一套散热系统，采用了超大的T形VC均热板，面积增加了6.1%，更大的VC覆盖面积有利于热量快速消散。OPPO Ace2还搭载了一种新型储热材料，新机针对视频、游戏短时间内产生大量热量的场景，热缓冲材料在热量瞬间产生之后，像“吸热的海绵”一样快速吸收热量，并慢慢将其释放。

这种多种散热技术组合、瞬时热量吸收快、温度上升稳定的散热系统，官方称其为4D恒冷散热系统。

OPPO Ace2搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络+Wi-Fi6双通道，全系标配UFS 3.0闪存、LPDDR5内存，采用第二代90Hz电竞屏，支持65W超级闪充。

拍照方面，OPPO Ace2配备了超清4800万后置四摄模组，由4800万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素复古肖像风格镜头+200万像素漏光人像风格镜头组成。

（7471441）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：端午阳气升腾 这几款散热强劲的手机了解一下http://news.zol.com.cn/747/7471441.html