奥林巴斯宣布转让相机业务 交易年内完成

中关村在线消息：老牌光学厂商奥林巴斯在今天宣布，将拆分相机业务并出售，已与JIP签署转让意向确认书，并在年内完成这项交易。





奥林巴斯创立于1919年，在日本成功地将显微镜商品化，是精密、光学技术的代表企业之一，事业领域包括医疗、影像、生命科学产业三大业务领域。

以下为奥林巴斯官方公告：

今天，奥林巴斯股份公司（以下称 “奥林巴斯”）与日本产业合作伙伴股份公司（以下称 “JIP”）签署了映像事业转让意向确认书。双方达成协议计划在 2020 年底完成拥有悠久历史的以数码相机和 IC 录音机为代表的奥林巴斯映像业务的转让。

衷心感谢大家对奥林巴斯产品的支持以及对摄影的热情。我们相信，此次转让协议对维持品牌资产、技术和产品价值而言是正确的一步，同时对多年来支持奥林巴斯产品的新老客户及摄影爱好者来说也是最好的选择。

奥林巴斯和 JIP 将在向利益相关者做完整信息披露的同时，也将继续进一步讨论后续事宜。

映像事业在中国将继续像往常一样开展业务。销售、服务以及市场部门将齐心协力推出能够满足客户兴趣的提案和新产品。

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