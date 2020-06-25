中关村在线消息：2020年5月11日，中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）组委会召开首次新闻发布会，会上宣布第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于2020年7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心如期举行。

中国音数协会第一副理事长张毅君在会上指出，ChinaJoy展览会是协会的年度重点工作之一，也是协会服务行业的重要手段，通过全面参与展会活动，充分体现协会平台的重要价值，发挥积极引领作用。他希望协会所有会员单位能够抓住机遇，积极参与，以展示行业活力，让社会公众充分领略游戏行业顽强不屈、乐观向上的精神风貌。协会将协调邀请有关部门负责人出席展会活动，以争取更多的帮助和支持，助力行业复工复产走出困境，为国家经济迅速恢复和发展提升做出一份独特的贡献。



高通确认参展ChinaJoy2020，能掀起第二次5G风暴吗？

而就在近期，全球知名芯片厂商——高通公司正式宣布将参展今年的ChinaJoy展会。去年，高通就在ChinaJoy 2019开设了骁龙主题馆，并成功地掀起了一股5G风暴。高通作为行业中完整解决方案的提供商,正在利用自身的硬件、先进的算法与软件工具，不断推进整个移动产业的发展和融合。高通近几年在芯片领域不断推进5G技术的发展，人们也期待高通能不能在今年的ChinaJoy上带来新一轮的5G风暴。

第一次ChinaJoy参展——单纯的产品展示

作为一家知名的芯片厂商，今年是高通第三次参加ChinaJoy这个全国最大的数码互动娱乐展览会。过去两年时间里，高通一直致力于帮助玩家进一步的提升手机游戏的体验。



高通确认参展ChinaJoy2020，能掀起第二次5G风暴吗？

2018年，高通第一次参加ChinaJoy，并举办了展前沟通会。这次沟通会上，高通向游戏玩家们展示了骁龙845性能的强劲。骁龙845平台对手机游戏的支持可以用5个字来总结，分别就是快、酷、顺、智、久。除了骁龙845之外，高通还带来了移动VR体验。骁龙845通过技术的升级，能够支持VR室内空间定位六自由度，支持输出2K×2K，120FPS的游戏画面。

ChinaJoy2019——骁龙主题馆带来极速体验

去年，高通则是第一次把5G带到了ChinaJoy的现场，携手众多移动游戏产业合作伙伴共同揭幕高通骁龙主题馆。在中国电信和中兴通讯的支持下，高通骁龙主题馆也成为首个实现5G现网覆盖的ChinaJoy展馆，现场玩家可以利用搭载高通骁龙5G移动平台的顶级手机，体验5G技术为移动数字娱乐所带来的极速快感。



高通确认参展ChinaJoy2020，能掀起第二次5G风暴吗？

在高通骁龙主题馆里，玩家通过集成Elite Gaming的骁龙终端，率先享受到了高水平的移动游戏体验，包括高帧率手游、极速模式手游、高清版手游、电竞AI降噪体验、超现实增强画质，尽情享受胜利的喜悦。

除了高通骁龙主题馆之外，高通也让中国电信的5G网络覆盖了整个E4展馆他们还与中兴通讯的5G新空口商用系统设备，联合中兴、小米、vivo、OPPO、一加和努比亚共同演示了5G现网环境下的云游戏。

ChinaJoy2020——ChinaJoy Plus云展带来更多期待

上个月的时候中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）组委会还曾经确认，首届“ChinaJoy Plus”云展将会正式召开。这次“ChinaJoy Plus”云展协同各大主流BTOC线上平台共同打造，预计可触达数亿用户。



高通确认参展ChinaJoy2020，能掀起第二次5G风暴吗？

“ChinaJoy Plus”云展包含四大主题版块：头号玩咖、硬核极客、潮玩达人、次元人类，将精彩呈现云游戏试玩、直播+视频、电竞赛事、小游戏嘉年华、特色活动等丰富多彩的精彩内容。

显然，云游戏对于5G网络的要求更高，高通公司在今年的ChinaJoy上势必可以获得更广阔的一片天地。2020年的ChinaJoy，让我们期待高通可以为玩家们带来怎样的5G游戏盛宴。

（本文图片来自互联网）

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