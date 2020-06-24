中关村在线消息：今日据悉，OPPO一款中端新机Reno 3A将在日本上市发售，此前曾传闻该机会在首先在印度上市发售，但现在看来是误传。



OPPO Reno 3A发售 骁龙665+48MP四摄像头

OPPO Reno 3A配备一块6.44英寸水滴屏，分辨率为FHD+2400×1080，比例为20:9，屏占比为89.9%，屏幕表面有一层第五代大猩猩玻璃作为保护，支持DC调光，可以缓解在暗光环境下看屏幕不舒服的情况，采用光学屏幕指纹解锁。

OPPO Reno 3A搭载高通骁龙665处理器，采用6GB+128GB内存组合，支持通过microSD内存卡扩容；内置4025mAh电池，支持QC快充；支持双卡双待、4G网络、蓝牙5.0、NFC、Type-C充电接口以及3.5mm耳机接孔，支持IP68级防尘防水。

OPPO Reno 3A后置竖排四摄像头，位于机身左上角呈竖排方式排列，由一颗4800万像素F1.7主摄像头、一颗800万像素119°超广角镜头、一颗200万像素F2.4微距镜头和一颗200万像素F2.4景深镜头组成，前置1600万像素自拍镜头。

OPPO Reno 3A售价39800日元，折合人民币约为2628元，有黑色和渐变白色两种配色可选，将于6月25日在日本上市。【7470681】

（文中图片来自互联网）

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