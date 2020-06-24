中关村在线消息：近日据悉，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 刚曝光了华为新申请的智能机屏幕设计专利，特点是将屏幕延展到了机身两侧传统的按键位置。







华为手机设计新专利 触屏向两侧虚拟按键位置延伸

华为公司于 2019 年 11 月向国家知识产权局提交了申请，并于 2020 年 6 月 16 日向外界公布。文档中包含了 14 张图片，其中展示了两款细节设计上略有不同的概念智能机。



从机身正面来看，该机似乎还采用了屏下隐藏式前置摄像头的设计，两侧传统上放置音量 / 电源按键的位置，多出了一小块虚拟触控的面积，机身上见不到其它实体按键。

从概念机的样式来看，它显然沿用了华为高端 P40 系列的设计风格。在纯平屏幕的基础上，加上了 Side Touch 侧面虚拟触控技术。

第二种设计的样式区别不大，主要是侧包屏幕虚拟触控按键向侧边延伸了更多的面积，该公司显然会测试对比这两种设计方案的优缺点，然后选择对用户更加友好的那一种。

机身背部在左上角位置提供了后置三摄，但闪光灯位置没有明确标出。当然该机也可能采用类似 P Smart 2020 的双摄 + 闪光灯组合，底部应该是常见 USB-C 和扬声器 / 麦克风等开孔。【7470676】

（文中图片来自互联网）

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