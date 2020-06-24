中关村在线消息：近日据悉，吉利集团旗下子公司太力汽车首次公布了TF-2A原型机外形，并预告TF-2A全尺寸原型机即将问世。



吉利飞行汽车原型机亮相：巡航速度可达180km/h

TF-2A是面向空中领域的，纯电动垂直起降飞车，与传统直升机等飞行器相比有着更低的运营成本、更低的噪音、更加节能环保，且安全冗余度更高。

相比于多旋翼和倾转翼构型，TF-2A选择了便于通过适航审定并达到更理想经济效应的复合翼构型，且出于安全性备份，配有三点轮式起落架，使飞车在紧急迫降时有更多的迫降点选择。

TF-2A在布局上选择了上单海鸥翼和H型尾翼的组合，机翼两侧的撑杆分布有8个升力电机，在安全冗余和噪音之间取得了平衡。

TF-2A最大航程为100公里，巡航速度可达到180公里/小时；实用升限3000米。另外该飞车还可载重200公斤，并搭载2名乘客。

在去年12月中旬，太力飞车TF-2A缩比验证机已经成功进行了试验首飞。今年5月太力飞车又启动框架机地面调试和可靠性测试，并于6月8日在太力飞车杭州基地成功进行实验首飞。

TF-2A性能参数：

最大起飞重量：1200公斤

最大商载：200公斤

最大航程：100千米

巡航速度：180千米/小时

实用升限：3000米。

【7470663】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：吉利飞行汽车原型机亮相：巡航速度可达180km/hhttp://news.zol.com.cn/747/7470663.html