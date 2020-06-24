中关村在线消息：近日据悉，戴尔发布两款游戏显示器，其中一款名为S2721HGF的全新27英寸曲面游戏显示器，这款显示器的价格为279.99美元，比该公司的其他曲面显示器产品更加实惠。







戴尔公布两款游戏显示器 兼容Nvidia G-Sync

S2721HGF支持1080p分辨率，并支持Nvidia G-Sync，所以那些使用Nvidia显卡的用户应该可以流畅地运行游戏，没有屏幕撕裂。



S2721HGF采用了1500R曲面VA面板，长宽比为16:9，刷新率为144Hz，响应时间为1ms。所以它在功能上与其他大多数游戏显示器不相上下。

S2721HGF具有VESA安装兼容性，并支持DisplayPort 1.4和HDMI 1.4输入，附带一条HDMI线，这款产品将于8月21日上市。

戴尔发布的另一款显示器名叫S2721DGF，27英寸。它是一款兼容VESA的1440p游戏显示器，背面看起来像是戴尔的Alienware和XPS风格的融合。

S2721DGF采用了16:9宽高比的IPS面板，通常可以保证更好的色彩、对比度和更宽的视角，能够通过DisplayPort实现高达165Hz的刷新率（通过HDMI 2.0实现144Hz刷新率），响应时间为1ms。

S2721DGF支持HDR400，具有98%的DCI-P3色域，并且兼容AMD FreeSync Premium Pro和G-Sync。

通过位于其后部的USB Type-A 3.0接口，用户最多可以连接四个外设。这款机型将于7月28日上市，售价569.99美元。【7470537】

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