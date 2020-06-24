中关村在线消息：北京时间6月24日消息，本周苹果正式公开全新手机系统iOS14。更新后人们发现，iOS14引入了对谷歌 VP9 编解码器的支持。这也意味着，之后iPhone可以观看4K分辨率的YouTube视频。



iOS14支持谷歌VP9编码 YouTube 4K视频无压力

此前，由于缺乏对于VP9 编解码器的支持，iOS版YouTube一直无法播放4K分辨率的视频。目前，iOS 14 、 iPadOS 14 和 tvOS 14的第一个测试版终于开始支持谷歌的超高清编解码器了。不过，对于不同地区的支持情况，我们还并没有确定。

昨天凌晨苹果召开了WWDC2020线上发布会。在这次发布会上，苹果正式发布了手机新系统iOS14。这次的新系统中，苹果加入了诸多新特性，其中最重要的莫过于挂件和分屏功能。

据了解，iOS14此次加入的挂件名为Widgets 。这种挂件将支持智能叠放功能。在同一个位置，用户可以放置多个Widgets，并可以滑动调用。

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