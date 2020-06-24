    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    iOS14支持谷歌VP9编码 YouTube 4K视频无压力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月24日消息，本周苹果正式公开全新手机系统iOS14。更新后人们发现，iOS14引入了对谷歌 VP9 编解码器的支持。这也意味着，之后iPhone可以观看4K分辨率的YouTube视频。

    iOS14支持谷歌VP9编码 YouTube 4K视频无压力
     iOS14支持谷歌VP9编码 YouTube 4K视频无压力

    此前，由于缺乏对于VP9 编解码器的支持，iOS版YouTube一直无法播放4K分辨率的视频。目前，iOS 14 、 iPadOS 14 和 tvOS 14的第一个测试版终于开始支持谷歌的超高清编解码器了。不过，对于不同地区的支持情况，我们还并没有确定。

    昨天凌晨苹果召开了WWDC2020线上发布会。在这次发布会上，苹果正式发布了手机新系统iOS14。这次的新系统中，苹果加入了诸多新特性，其中最重要的莫过于挂件和分屏功能。

    据了解，iOS14此次加入的挂件名为Widgets 。这种挂件将支持智能叠放功能。在同一个位置，用户可以放置多个Widgets，并可以滑动调用。

    （本文图片来自互联网）

    （7470519）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源： iOS14支持谷歌VP9编码 YouTube 4K视频无压力http://news.zol.com.cn/747/7470519.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7470519.html report 752 中关村在线消息：北京时间6月24日消息，本周苹果正式公开全新手机系统iOS14。更新后人们发现，iOS14引入了对谷歌 VP9 编解码器的支持。这也意味着，之后iPhone可以观看4K分辨率的YouTube视频。 iOS14支持谷歌VP9编码 YouTube 4K视频无压力此前，由于缺乏对于VP9 编...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品