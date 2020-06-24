早报：英特尔酷睿11来了 滴滴的自动驾驶网约车

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条电脑方面的新闻，重点是处理器。

宏碁发布新一代Swift 5 英特尔酷睿11？





宏碁发布了新一代轻薄本Swift 5，其中最值得关注的是它的处理器。宏碁称这是新一代Intel Core处理器，配备Xe架构核显，不出意外这应该就是传闻中的英特尔酷睿11 Tiger Lake-U。

有意思的是，英特尔到现在还未正式公布11代酷睿，这意味着宏碁Swift 5很有可能是第一款宣布要上新平台的电脑。该机将于10月在中国上市，起价为6999元人民币。

今天唯一的手机新闻，来看看。

Redmi 9国行配置官宣 今天正式发布





Redmi 9国行版确认将于今天上午正式预售，现在官方也公布了该机的配置情况。Redmi 9国行版搭载Helio G80处理器，支持5G和双频WiFi，最高提供6GB+128GB内存组合，电池容量为5020mAh，支持18W快充。

拍照方面，Redmi 9国行版配备AI全场景四摄，较上代新增微距和超广角镜头，支持AI魔法万花筒。

听听滴滴对自动驾驶的想法。

滴滴：2030年将有100万辆自动驾驶网约车





滴滴出行自动驾驶部门COO孟醒表示，计划到2030年通过其网约车平台运营100多万辆自动驾驶汽车。

孟醒称，滴滴正在开发自动驾驶技术，并计划在叫车服务供应短缺的地区部署 “机器人出租车”。原计划今年开始在北京、上海和深圳使用自动驾驶汽车接送乘客，然后在 2021 年将该计划扩大到中国以外。

下面来看两条互联网方面的新闻。

瑞幸再次收到纳斯纳克摘牌通知





瑞幸方面表示，因未能提交年度财报，收到纳斯纳克摘牌通知。瑞幸咖啡发布公告称，正努力研究尽快提交年报的方法，由于疫情导致财务报表编制过程出现延迟，所以未能提交年度报告。

又有两家直播平台被约谈：传播低俗庸俗内容





浙江省网信办在国家网信办指导下依法约谈欢乐直播和疯播直播的平台负责人，指出平台存在传播低俗庸俗内容、未加强平台用户管理等问题，责令暂停新用户注册，全面清理违法违规信息，严肃处置相关责任人员。

最后来看一条游戏新闻。

《地下城与勇士手游》将于6月26日发布





《地下城与勇士》算是国内老牌的网游之一，其手游版本自公布之初就受到玩家关注，现在官方正式宣布《地下城与勇士手游》将在本月26日正式发布。

此前官方已表示游戏已经完成开发，进入打磨阶段，腾讯也已开启了压爆服务器挑战iOS平台招募，以进行压力测试。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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