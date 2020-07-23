VR在前些年的时候可谓是大火特火，媒体纷纷用VR元年来纪念那个时代，但仅仅一两年过去，VR的热度就突然冷却，资本也都流走。想起来那一年的ChinaJoy上，VR厂商的展位一个接一个，如今显然只剩下少部分玩家了。

目前全球范围内在VR领域仍在负重前行的厂商主要是这四家：索尼、HTC、Oculus和Valve，这不禁让人发问，VR真的不行吗？VR游戏的未来真的一片黑暗吗？我的答案是，请再给VR游戏一点时间。





VR游戏一定是我们通向全新游戏交互体验的最快的捷径，是未来游戏的一大方向，但为什么如今的VR游戏并不受人待见？其实是游戏开发理念上并没有真正遵从这一技术的特性。

现在我们看到大量VR游戏的本质是，用更逼真的视角去玩电视游戏，这当然是别扭的。电视游戏的运镜方式、移动模式、交互逻辑以及游戏类型，都是为了适应电视屏幕这个2D平面，以及手柄这种专门化的操控器设计的，将这套游戏机制用在VR游戏上当然会有问题。

那么为什么我要说VR游戏是有希望的呢？因为Valve的《半条命Alyx》横空出世了，它让我们看到了VR游戏到底具有怎样的魅力，就像Valve的《半条命》曾经让FPS这一游戏类型真正立住了一样。





《半条命Alyx》跳出了现有游戏的设计逻辑，它的交互是真正让VR有意义的交互。比如说开枪这件事，手柄的局限性让射击游戏的交互基本上被束缚在“LT瞄准、RT设计、X键换弹”这套系统上，但《半条命Alyx》完全不同，VR游戏让你需要以正确的握枪方式握住控制器，需要你眼瞄瞄准镜，需要自己从背包拿出弹匣更换，甚至需要你自己拉栓上膛。你可能会手忙脚乱，但这才是真正的虚拟现实交互。

除了整套设计系统高度契合VR之外，整个游戏设计也都在针对VR进行，包括节奏、运镜和关卡设计，《半条命Alyx》让VR游戏看到了未来一定是光明的。

这不禁让我们回想起在《马里奥64》诞生前的那段时光里，人们对待3D游戏的态度，新的技术引发新的潮流，但2D游戏的设计思路一职束缚着3D游戏的真正发展。这中间有的厂商在用蹩脚的技术实现3S化游戏的操控，有的厂商干脆又退回去继续做2D游戏，直到任天堂拿出了一台名为N64的游戏主机和《马里奥64》和《塞尔达传说：时之笛》这两款游戏，人们才真正意识到3D游戏的魅力。





而我认为，《半条命Alyx》至于VR，就类似于《马里奥64》至于3D游戏，现在我们熟悉的一切3D游戏都由此而起，虽然N64主机在市场上失败了，成为了殉道者。可能Valve的VR设备也会落得这个结局，但《半条命Alyx》却成为了VR游戏的火炬，照亮了前路。

请给VR游戏再多一些时间，我们已经看到了未来，没有理由让它熄灭在晨光里。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：请再给VR游戏一点时间http://news.zol.com.cn/747/7470241.html