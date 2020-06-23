中关村在线消息：近日据悉，华硕采用双屏设计的 ROG Zephyrus Duo 15 笔记本已经上市发售，其特点是在 B 面配备了一块标准的显示屏、并在 C 面键盘上方有一块狭长的副显示屏，可在同一操作系统的管理下协同工作。















华硕Zephyrus Duo 15双屏笔记本发售 价格不菲

ROG Zephyrus Duo 15 采用了一块经过 PANTONE 验证的 15.6 英寸非触屏，可选 4K @ 60Hz 的超高清 IPS 面板覆盖 100% Adobe 色域。



另一种是 FHD @ 300Hz 高刷新率、响应速度低至 3 ms 的 100% sRGB同样非触控面板。较小的副显示屏被称作 ScreenPad Plus则是支持触控的。

在开机的时候，辅助显示屏会从底座上升起，考虑到玩家和创作者会自备鼠标，华硕相信用户会相当放心地使用 C 面下半截的键盘部分。

消费者可选英特尔 10 代 Comet Lake 酷睿 i7-10875H、或 i9-10980 HK 处理器，英伟达 GeForce RTX 2080 / 2070 SUPER @ 8GB GDDR6 显存的独显。

板载 16GB DDR4-3200 内存，另可通过一个 SO-DIMM 插槽来添加 32GB总计 48GB内存。

该笔记本配备了 1×USB 3.2 Gen 2 Type-C、DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0b 显示输出、雷电、以及 20V / 3A 输入和 5 V / 3A 输出。

另有 2×USB 3.2 Gen 1 Type-A、底部有 1×USB 3.2 Gen 2 Type-A，以太网、Wi-Fi 6 无线网络（2×2 多天线 802.11ax）。

该笔记本还配备了耳机 / 麦克风音频插孔、RSS+ HRA 认证的高解析力立体声扬声器 + Cortana 远场麦克风。

整机大小为 36×26.8×2.1 CM，重 5.29 磅约2.4 kg。

ROG Zephyrus Duo 15作为一款兼顾游戏和生产力的机型，Zephyrus Duo 15 的副屏可升高至 13° 角，以实现舒适的观看和触摸交互，定制铰链可错开一定的高度，以防止意外损坏，甚至在弹出之后平滑地移动。

副 IPS 屏为 3840×1100 分辨率 @ 60Hz 刷新率，并且支持主动式 ASUS Pen 手写笔，且在《消逝的光芒 2》等游戏中可获得独特的互动体验。

通过将聊天窗口挪动到 ScreenPad Plus 以方便查看，玩家们还可在触屏控件的帮助下，在物品栏和任务说明之间轻松切换。

目前华硕已经为 Zephyrus Duo 15 提供了三种配置，感兴趣的朋友可在亚马逊、新蛋、ExcaliberPC、HID Evolution、Xoticpc 和华硕官网商城选购。

最实惠的机型为 GX550LWS-XS79，售价约 3000 美元约21222 RMB，中档 GX550LXS-XS96 机型接近 3500 美元约24759 RMB，高端 GX550LXS-XS99 机型则是 3700 美元约26174 RMB。【7469681】

（文中图片来自互联网）

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