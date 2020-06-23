中关村在线消息：近日据彭博社消息，苹果公司将从下月开始从中国App Store下架数千款未获政府批准的手游，堵上Rockstar Games等游戏开发商多年来一直依赖的一个漏洞。



苹果自7月起在中国App Store下架数千款未获批手游

知情人士称，中国开发者和发行商已经被告知，从7月起，他们的iOS游戏需要获得许可才能继续运营。

苹果的这一决定将结束游戏开发商在等待中国监管部门审批时可以对游戏进行非正式发行的做法。

中国监管部门要求所有游戏都需要提交审核，在发行前获得许可，自2016年以来主要Android应用商店已经执行了这一规定，但是未获批准的游戏依旧在苹果的iPhone平台上泛滥。目前还不清楚为何苹果没有像其他中国应用商店运营商一样迅速执行这一规定。

今年2月份，苹果已经提醒中国iOS开发者，要在6月30日之前为他们的游戏获得许可。但知情人士称，这一规定是否执行已经面临很长一段时间的不确定性，苹果在这之后才明确告诉发行商，在上述截止日期之后未能获得许可的游戏将会被禁止并从当地App Store下架。

苹果并未告知开发者在这一调整生效后，需要花费多长时间来下架所有未经许可游戏，中国游戏博客GameLook此前报道称，苹果将严格遵守中国法律对游戏产品的相关规定，并对在中国区运营的iOS平台游戏进行严格的资质审核。【7469674】

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