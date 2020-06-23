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    郭明錤预测：AirPods 3将于2021年上半年推出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，据天风国际证券著名苹果分析师郭明錤的最新研究报告指出，苹果计划在 2021 年上半年推出外形设计 "类似 AirPods Pro"的第三代 AirPods。

    郭明錤预测：AirPods 3将于2021年上半年推出

    郭明錤预测：AirPods 3将于2021年上半年推出
    郭明錤预测：AirPods 3将于2021年上半年推出

    AirPods Pro于2019年11月推出，采用入耳式设计，包装盒内包含三种尺寸的柔软、灵活的硅胶头，以及耳朵下方较短的耳机柄。

    AirPods Pro还比普通AirPods有多项升级功能，包括主动降噪、改善音质、防水防汗。

    目前的AirPods系列包括带有线充电盒的第二代AirPods，售价159美元；带无线充电盒的第二代AirPods，售价199美元；带无线充电盒的AirPods Pro，售价249美元。

    郭明錤今天还重申，iPhone 12机型不会在包装盒中包含有线版EarPods，他认为这将有助于提升2021年的AirPods的出货量。

    他还预测，AirPods的出货量将受益于2020年下半年推出的某种促销计划，也许是让客户在购买iPhone 12的同时以折扣价购买AirPods。【7469670】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7469670.html report 800 中关村在线消息：近日，据天风国际证券著名苹果分析师郭明錤的最新研究报告指出，苹果计划在 2021 年上半年推出外形设计 "类似 AirPods Pro"的第三代 AirPods。郭明錤预测：AirPods 3将于2021年上半年推出AirPods Pro于2019年11月推出，采用入耳式设计，包装盒...
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