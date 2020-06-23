中关村在线消息：据悉，在 WWDC 主题演讲中，苹果正式宣布了其数字汽车钥匙技术，该技术使用户仅使用 iPhone 或 Apple Watch 即可锁定、解锁和启动汽车，宝马被宣布为该计划的主要合作伙伴。



宝马宣布iOS 13.6用户即可使用数字汽车钥匙功能

宝马表示，其 iPhone 数字钥匙将在十几款车型和几十个国家中“广泛使用”。

宝马宣布，它将在 45 个国家/地区提供适用于 iPhone 的数字钥匙，兼容车型包括 2020 年 7 月 1 日之后生产的 1、2、3、4、5、6、8、X5、X6、X7、X5M、X6M和Z4系列车辆。

兼容的 ‌iPhone ‌型号为 iPhone XR，iPhone XS 或更高版本，以及‌ Apple Watch‌ Series 5 或更高版本。

新闻稿和相关指南中，宝马重点介绍了该计划的一些功能，包括轻按解锁，将 iPhone 放入智能手机托盘即可启动汽车，最多可与五个其他用户共享密钥，年轻驾驶员的访问限制例如对速度和广播音量的限制等等。

尽管苹果将数字汽车钥匙作为 iOS 14 的功能进行了推广，但它确实表示也将为 iOS 13 用户提供此功能，宝马确认它将需要 iOS 13.6目前处于测试阶段，带有 watchOS 6.2.8 的 Apple Watch 用户也可以使用该功能。

‌iPhone ‌数字汽车钥匙使用的模式与现有的 Express Transit 功能相同，因此无需解锁 ‌iPhone‌ 即可访问或启动汽车，尽管可以将其禁用以要求输入 Face ID，Touch ID，或密码，即使 ‌iPhone‌ 关机后，也将继续工作长达五个小时。【7469572】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：宝马宣布iOS 13.6用户即可使用数字汽车钥匙功能http://news.zol.com.cn/746/7469572.html