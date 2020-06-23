中关村在线消息：近日据悉，从国家知识产权局获得了宝马申报的全新专利信息，该专利是一种，通过检测驾驶员的气味特征来获取其心理状态，从而来执行多个辅助或者提醒功能。



宝马新专利：感知驾驶员气味检测是否疲劳驾驶

据专利文件描述，通过在座椅以及靠背、头枕或车顶放置一个或多个气味传感器，用于检测由人体释放到环境空气中的气味物质，以及内部空间环境气味特征。

之后根据所记录的气味特征实现曲线，来识别气味特征变化，并与用户心理状态变化相关联。

如当用户心理状态出现变化，感到疲劳困乏等，系统将激活按摩或其它辅助提醒功能，改善用户驾驶状态。

当前各大汽车厂商都在积极研发驾驶员状态监测的辅助系统，因为疲劳驾驶往往容易严重的交通事故。

这一技术路线也不近相同，有通过面部摄像头识别，也有通过传感器对驾驶员心率、眼电信号检测，或者对车辆的运行状态监控，来感知驾驶员是否疲劳驾驶。

这些方法都是为了提高行车安全性，宝马的这项专利技术也是处于此种目的，与其它厂商不同的是，宝马的这项技术又为车内检测驾驶员驾驶状态，带来了新的技术方向。【7469495】

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