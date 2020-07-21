PS5将给未来的游戏带来这些可期的改变

索尼在本月举行了其首个PlayStation 5发布会，会上公布了一批将登陆PS5的第一方和第三方游戏，同时也放出了PS5的造型设计，出乎意料的是还有一个无光驱的数字版PS5也首次亮相。

在这一次的发布会中，我们通过游戏能够解读出一些未来次世代游戏的相关信息，今天就来聊一聊，PS5将给未来游戏带来哪些可期的改变。





由于次世代主机的性能得到大幅提升，在画面方面必然再次升级，这次PS5宣传就是最高8K分辨率的输出，这让游戏厂商可以进一步放开材质和贴图的精细度了，我们将看到大量基准就是4K分辨率的游戏，甚至少部分达到8K的。

帧数方面也将迎来新的进展，以往的主机游戏大多数还是锁定在30帧，现在60帧应该大大普及，尽管这在PC游戏领域已经不是什么新鲜的了，更重要的是120帧的主机游戏成为可能。

光线追踪将成为未来游戏的一个标准，我们在索尼这次演示的几个第一方工作室游戏中已经看到了光线追踪的运用。以往光追是高端PC游戏的专属，现在主机作为最大的3A游戏平台也能够支持光追，这意味着游戏厂商再也不用缩手缩脚，放开对光线追踪的运用，打造惊人的画面效果了。相信我们将看到更多支持光线追踪的游戏，甚至是未来游戏，言必提光追。





说到索尼PS5，就绕不开他们一直在大力宣传的那块高端定制SSD，这将为游戏带来全新的可能性，而不单单是在画面加载速度上的提升。

发布会上，我们看到了索尼在《瑞奇与叮当》新作中对于SSD高速读取特性的运用，游戏角色在大量穿梭于不同的场景间完全没有加载画面，在一瞬间完成场景切换，带来了高速刺激的游戏体验。现在我们已经可以想象新一代《蜘蛛侠》游戏将以怎样的速度感在大厦间摆档穿梭了。





当然，索尼的这块SSD想要在全部游戏市场中推广还是很困难的，因此更多地要期待一下索尼第一方工作室的探索。但必须要说，尽管达不到索尼的程度，但SSD一定会在接下来的游戏中得到广泛应用，毕竟微软新的Xbox也是SSD，游戏厂商们一定会基于市面上主流SSD的能力开发新玩法的。所以大家差不多是时候换硬盘了。

这里还需要一提的是，在这次发布会之前，epic曾经放出了一段虚幻5引擎的演示，这段演示是在PS5上运行的，也让我们看到了未来PS5游戏能够达到画面的一个水平。

这就不得不提两个虚幻5的重点技术——Nanite和Lumen。Nanite是一种全新的渲染技术，能够直接在游戏里表现出超高精度模型而不用考虑运行效率的问题，这将直接颠覆现有的游戏开发工作流程，大大提升开发效率。Lumen则是动态全局光照技术，能够让开发者在场景内直接进行动态全局光照的设置与调整，这将让游戏的光影效果带来前所未有的升级，而且还能大大提高开发效率。





虚幻5是一个商用游戏引擎，这意味着所有游戏公司都能够用上这样的开发工具，不难想象在未来会有更多游戏团队能够做出媲美3A表现力的游戏，技术力的解放必将深远影响游戏的未来。

最后我们来聊聊PS5的无光驱版，这一次我们没有想到索尼会带来这样一款产品，但也在情理之中。最近几年数字版游戏已经受到用户越来越多的青睐，而索尼PS5无光驱版的推出让我们看到了索尼数字游戏订阅服务的一种可能性。这是微软在本世代已经在尝试，并将贯彻到次世代战略，也是未来的一个游戏销售模式的方向。

事实上现在EA、育碧等多个游戏公司都推出了游戏订阅服务，甚至有传言称最大的PC游戏平台Steam也在测试相关服务，我们以后可能真的可能不再买游戏，而是订阅玩了。

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