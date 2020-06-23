早报：IOS14公布/自研电脑处理器亮相 WWDC20专场

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今早最重磅的事自然就是苹果WWDC20的主题演讲，今天的早报我们就来好好聊聊。

首先自然是最受瞩目的新一代移动操作系统iOS 14的亮相。

iOS14正式发布 加入挂件Widgets





这次的新系统中，苹果加入了诸多新特性，其中最重要的莫过于挂件和分屏。Widgets挂件是Android系统一直以来的一个特性，苹果直到今天才算是正是支持。iOS 14的挂件将支持智能叠放，即在同一个位置可以放置多个Widgets，并滑动调用。

除了挂件之外，用户可以更加方便的对于App进行分类。 通过App资源库（App Library），用户能够更加智能地对App进行分类，类似于画中画，可以随意拖动。





Siri的体验也有了进一步的提升。在iOS14中，Siri可以悬浮在各种应用的上方，这样用户可以更加方便地调用Siri功能。新的Siri支持通过录音的方式来发送音频讯息，并加入了翻译功能，推出翻译App，首批支持11中语言，包括普通话。

苹果地图也得到了极大的提升，其中骑行导航选项首次加入地图之中。不过，目前骑行功能在大陆地区只支持北京和上海两个城市。另外，苹果地图现在更多有关车辆限行的信息。

iOS 14支持在iPhone 6s及更高版本上运行，现已推送开发者预览/公测版Beta。

去年苹果将平板系统独立成为iPadOS，现在新版也更新了。

iPadOS 14正式发布 强化的搜索功能





此次的iPadOS 14中，苹果进一步的强化了搜索功能，同时相片应用也增加了sidebar功能。

iPadOS 14此次加入的全新搜索功能名为Universal Search，这一功能将会对搜索进一步的加强，支持全局搜索，包括网页、应用内等内容。不仅仅是搜索，iPadOS14此次还加入了来电弹窗功能，让用户可以更轻松的在界面上接打电话。

iPadOS14另一个重要的功能是对于Apple Pencil的全面适配。iPadOS14已经可以识别 Apple Pencil 所写的字体并可以像普通文本进行框选，同时可以识别一行字里的中文和英文，并将其选中复制为文本进行发送。另外，Apple Pencil进行画图时，系统也可以进行一定的修正。

苹果移动三巨头的最后一位，WatchOS也不知不觉更新到了第七代。

WatchOS 7正式发布 加入跳舞模式





这次WatchOS 7加入了多项新功能，其中包括跳舞模式以及针对目前新冠疫情的洗手统计。

Dance跳舞模式可以更加全面地监测用户在跳舞时消耗的卡路里，而与此有关的App也更名为Fitness。同时，苹果在WatchOS 7中加入了助眠功能，可以帮助用户在睡前酝酿睡意。

针对这次的新冠疫情，苹果在WatchOS 7中加入了洗手监测功能，用户在洗手的时候即可进行计时，可以让你洗得更干净。

作为桌面平台的重头戏，macOS被放倒了最后来说。

新版macOS命名Big Sur 全新UI彻底扁平





新款macOS被命名为Big Sur，这一新系统在交互界面上实现了全面升级，同时进一步提升Safari的速度。

macOS Big Sur采用了全新的UI，相比前代更加追求扁平化，苹果为其重新设计了一系列的原生APP和页面布局，使其更加合理美观。此次最大的革新，莫过于macOS也引入了类似iOS的控制中心。

同时，Safari也得到了进一步增强，苹果也表示Safari是世界上最快的桌面浏览器。

今天最重磅的消息，苹果电脑将迈向新的时代。

苹果正式宣布Mac将转用自研Apple芯片





在主题演讲中，CEO蒂姆·库克回顾了Mac的三次重大转型，并宣布是时候迁移到苹果自研的处理器平台了，这也是自Mac面世36年以来，首次使用苹果自己设计的处理器。

兼容性方面，所有在Intel硬件平台上运行的应用，都将可以在新Mac和定制处理器上运行。微软三大生产力工具都可在新原型平台上无缝体验，同时演示人员演示了过渡时使用的技术Rosetta。

过渡时间方面，苹果将在今年年底推出第一台配备Apple silicon的Mac，过渡将需要两年时间。

作为苹果近年来最成功的新产品，AirPods也是不得不提的。

AirPods获得软件支持 支持多设备切换





苹果宣布将会对无线耳机AirPods加入更多的软件支持，其中最重要的功能就是多设备之间的切换。

在加入软件支持之后，AirPods可以在不同的设备之间自由切换，哪个设备需要AirPods即可自由调用。比如正在用iPhone听音频，然后开始在笔记本电脑上播放视频，这时候音频会自动切换到电脑上。

另一个重要功能则是空间音频功能，在更新之后，AirPods Pro可以模拟5.1和7.1声道，不过目前仅支持AirPods Pro。

好了，以上就是WWDC20主题演讲的全部内容，也是今天《科技早报》全部内容，我们明天见！

（本文图片来自于互联网）

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