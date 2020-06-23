中关村在线消息：北京时间6月23日消息，今天凌晨苹果召开了WWDC2020线上发布会。在这次发布会上，苹果正式发布了全新平板电脑系统iPadOS 14。此次的iPadOS 14中，苹果进一步的强化了搜索功能，同时相片应用也增加了sidebar功能。



平板电脑新系统iPadOS14公开 更智能的搜索

iPadOS 14此次加入的全新搜索功能名为Universal Search，这一功能将会对搜索进一步的加强，支持全局搜索，包括网页、应用内等内容。不仅仅是搜索，iPadOS14此次还加入了来电弹窗功能，让用户可以更轻松的在界面上接打电话。

iPadOS14另一个重要的功能是对于Apple Pencil的全面适配。iPadOS14已经可以识别 Apple Pencil 所写的字体并可以像普通文本进行框选，同时可以识别一行字里的中文和英文，并将其选中复制为文本进行发送。另外，Apple Pencil进行画图时，系统也可以进行一定的修正。

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