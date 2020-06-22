中关村在线消息：北京时间6月22日消息，据外媒报道，新型冠状病毒所引发的全球疫情目前还没有过去，之前苹果曾经宣布5月份重开本土的Apple Store，不过现在由于疫情目前存在新一轮爆发和蔓延的风险，苹果这一重启计划不得不暂时停止。



苹果计划再关闭美国Apple Store 或因疫情反复

未来的一段时间里，苹果计划关闭南卡罗来纳、北卡罗来纳、亚利桑那和佛罗里达四个州的11间Apple Store。苹果表示在考虑了社区状况之后，他们也只能短暂的继续关闭Apple Store。不过，他们一定会密切监测疫情状况，以尽快重开这批Apple Store。

此前，知名投资机构KeyBanc的分析师John Vinh发布了一份调研报告。报告中显示，他们估算3月份iPhone在美国本土销量与去年同期相比下降了56%，John Vinh认为主要原因是Apple Store直营店的关闭。

John Vinh还提到，在线销售很难弥补Apple Store 关闭的损失，而新款iPhone SE则很有可能拉动一些iPhone的需求。

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