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    三星S20+防弹少年团国行版发布 售价8399元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月22日消息，此前三星曾经宣布与韩国人气男团防弹少年团（BTS）共同推出特别版的三星Galaxy S20+以及Galaxy Buds+耳机。现在，这两款特别版产品都将推出国行版本，三星S20+BTS版售价8399元，Galaxy Buds+耳机优惠售价799元。

    三星S20+防弹少年团国行版发布 售价8399元
    三星S20+防弹少年团国行版发布 售价8399元

    三星Galaxy S20+ 5G BTS限量特别版本与原版相比，在延续了机身原有的设计风格基础上，采用了BTS应援色紫色的玻璃背板，并配上了金属边框。与三星Galaxy Buds+ BTS限量特别版一样，粉丝们可以在手机的机身上、耳机以及充电盒上发现BTS专属LOGO与紫色心形标志。

    此前据外媒 SamMobile 消息，Galaxy S20 确实会推出缩水的衍生版本，但上市之后可能不会叫做“Galaxy S20 Lite” ，而是叫做“Galaxy S20 粉丝版”。

    目前已经掌握的信息显示，Galaxy S20 粉丝版会有三个型号。其中在全球市场发售的“SM-G780”会包含 4G/5G 两个版本，而在美国市场销售的“SM-G781”只有 5G 版本。初步消息称内置存储会从 128GB 起步，采用基于 Android 10 的 OneUI 2.5 系统。

    （本文图片来自互联网）

    （7468922）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7468922.html report 910 中关村在线消息：北京时间6月22日消息，此前三星曾经宣布与韩国人气男团防弹少年团（BTS）共同推出特别版的三星Galaxy S20+以及Galaxy Buds+耳机。现在，这两款特别版产品都将推出国行版本，三星S20+BTS版售价8399元，Galaxy Buds+耳机优惠售价799元。三星S20+防弹少年团...
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