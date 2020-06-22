中关村在线消息：北京时间6月22日消息，近日有爆料者@L0vetodream放出了众多有关今晚WWDC2020的新情报。其中这次的WWDC2020上，苹果将对所有的系统进行全面翻新，其中自然包括人们最为关注的iOS 14。



爆料者透露WWDC2020具体信息 iOS并没有改名

@L0vetodream表示，macOS 10.16将被命名为“macOS Big Sur”，不仅在UI上将会进行调整，还会给Safari进行重大的革新。同样，TV OS、Watch OS和iPad OS也将实现革新与整合。另外，@L0vetodream还着重提到今年是A14大年，针对这一处理器系统上也会优化。

同时，微博上也有爆料人提到了WWDC2020。其中，他表示人们关心的iOS 14将不会被改名，主界面将会进行重新设计，并加入了挂件。

此前，苹果公布了 WWDC20 的活动安排，包括主题演讲和 Platforms State of the Union 的时间，以及有关开发者如何了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 的未来发展、并与 Apple 工程师互动交流等相关信息。

苹果的 WWDC 全球开发者大会举办至今已是第 31 届，今年的 WWDC20 是迄今为止规模最大的一次，从 6 月 22 日到 26 日 太平洋夏令时间，全球 Apple 开发者社区超过 2300 万名开发者，将以前所未有的虚拟方式齐聚一堂。

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