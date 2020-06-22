中关村在线消息：近日据悉，3DMark Time Spy数据库里出现了一款奇怪的NVIDIA显卡跑分成绩，可以确认来自一位NVIDIA员工的内部测试。







RTX 30安培旗舰卡跑分曝光 性能提升31％

DMark可以识别出厂商是NVIDIA，核心频率1935MHz，显存频率6000MHz，其他就没了。



1935MHz的核心频率比如今RTX 20系列高很多，但似乎并未达到对于8nm工艺安培架构的期待，可能是核心太大了实在上不去，可能是为了更好地能效表现，可能是工程样卡比较保守？

6000MHz显存频率更奇怪了，因为这和已知显存配置都不同，比如14/16GHz GDDR6显存识别的分别是1750/2000MHz，2GHz HBM2则会显示1000MHz。难道是新显存？抑或检测有问题？

直接看成绩：18257分！那真是相当的高，高到什么程度呢？相比于RTX 2080 Ti公版高了足足30.98％，对比Titan RTX公版高了22.14％，对比微星RTX 2080 Ti闪电版高了21.07％，对比EVGA RTX 2080 Ti XC KINGPIN超频版高了2.18％。【7468749】

（文中图片来自互联网）

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