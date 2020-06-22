中关村在线消息：北京时间6月22日消息，有关可折叠iPhone的消息最近开始多了起来， 现在据台湾经济日报报道，苹果最快2021年就将推出可折叠手机。苹果将这台手机看作未来抢占市场份额的重要武器。



传苹果明年推出可折叠手机 采用侧面指纹

一些供应商表示，苹果的这款可折叠iPhone将不会再采用刘海屏设计和人脸识别，将搭载双屏幕、侧面指纹解锁等，并且采上下折叠的设计。iPhone的主要供应商（包括鸿海、大立光、可成）都将成为可折叠iPhone主要协力的厂商。

此前曾多次精准爆料的 Jon Prosser ，在接受 YouTube 数码主播 Jon Rettinger 采访的时候，表示苹果内部正在研发一款可折叠 iPhone 原型机。不过，这款可折叠 iPhone 原型机并不像三星 Galaxy Fold 那样采用柔性可折叠屏幕，而是类似于 Surface Duo 这样的双屏幕设备。

Prosser 表示这款可折叠 iPhone 原型机的外观和 iPhone 11 相似，不过有圆润的不锈钢边缘，机身内部屏幕没有刘海，不过机身外部的屏幕上会有个用于 Face ID 的小刘海。

Prosser 推文中还写道：“苹果的‘可折叠’手机并不是真正意义上的可折叠。目前的原型是用铰链连接的两个独立屏幕面板。圆润、不锈钢边缘有点类似于 iPhone 11 的设计。内屏没有刘海，外屏有个容纳 Face ID 的刘海。”

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