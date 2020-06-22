早报：再见Flash Player 超级SIM卡技术发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条新闻与Flash Player诀别。

别挣扎了 Adobe官网发文建议卸载Flash Player





Adobe公司已经确定将于2020年12月31日之后停止分发和更新Flash Player，并在官网发布了详细的Q&A文章，其中建议用户卸载Flash Player，转移到其他标准上。

Adobe强调，支持到期后无再保证Flash Player的安全性，并且将禁止基于Flash的内容在Adobe Flash Player中运行，Adobe对未经授权的Flash Player版本不承担任何责任，用户自行承担风险。

下面来看看5G新基建有什么新消息。

中国移动发布《超级SIM卡技术白皮书》





中国移动在超级SIM卡业务发展研讨会上正式发布了《中国移动超级SIM卡技术白皮书》，旨在明确中国移动对于个人领域SIM卡的发展方向、架构设计及能力要求，希望能够为产业在规划设计SIM卡相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。

据悉，超级SIM卡增强了安全能力，实现了机卡接口升级，并通过空间开放和多应用安全隔离为各行业的合作伙伴提供了多业务承载的大容量高安全等级的优质容器，是5G用户网络身份认证和应用敏感数据的安全存储空间，是SIM卡领域的一次重大技术革新。

本周的重头戏之一来了。

苹果WWDC20大会国内直播平台确认





苹果WWDC 20开发者大会将于北京时间6月23日凌晨1点举行，此次大会的主题演讲将全程直播，现在国内的官方指定直播平台也已经确定，分别是：苹果中国官网、腾讯视频、爱奇艺、优酷和哔哩哔哩。

下面来看两条手机新闻。

Redmi手机新品将于今天上午10点公布





Redmi官方确认将于今天上午10点发布新品，不出意外就是之前曝光的Redmi 9，该机此前已经在西班牙发布过，采用联发科Helio G80处理器。

Redmi表示：“2020年，Redmi以最激进的产品定义、最快的发布节奏，陆续发布了真旗舰Redmi K30 Pro、给年轻人的轻旗舰Redmi 10X接下来，终于轮到TA出场，Redmi将再一次提高手机的行业标准！”

iPhone 12机壳模型曝光 梦回果4





Twitter上再次曝出iPhone 12系列三个尺寸的机壳模型，分别为5.4、6.1、6.7英寸。从造型上看背部设计，尤其是镜头组与iPhone 11几乎一样，但是值得注意的是，手机的边缘放弃了圆润设计，而是回归了iPhone 4的截面设计，很值得玩味。

最后来看一条游戏新闻。

美国首款获得医疗认证的电子游戏





电子游戏在国内被视为洪水猛兽，但在美国却有一款游戏获得了美国食品和药物管理局认证，这就是《EndeavorRX》。

据悉，《EndeavorRX》是由Interactive公司开发的一款游戏，可被用于8岁至12岁之间患有注意缺陷多动障碍儿童的治疗。FDA表示，这款游戏提供了一种非药物的选择，是数字疗法和相关领域中的一个重要案例。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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