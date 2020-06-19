中关村在线消息：近日据悉，Intel推出了第二代傲腾持久内存Optane PMem 200系列，规格和性能更加彪悍。















ntel二代傲腾持久内存：单条最大512GB+TDP最高18W

Intel傲腾技术有内存、加速盘、固态盘等多种产品形态，但它们的目标并非彻底取代传统DRAM内存、NAND闪存，而是与之共存，填补二者之间在容量、性能上的空档，构成一个完整的存储体系。



傲腾内存二代继续采用DDR4 DIMM的产品形态，Intel亦称之为“持久内存模组”Persistent Memory Module/PMM。

单条容量提供三种选择128GB、256GB、512GB，实际可用容量分别为126.4GiB、252.4GiB、502.5GiB。

热设计功耗分别为15W、18W、18W，最高温度84℃，如果达到85℃就会自动关机，外部也特意加装了“散热马甲”。

在三代可扩展至强平台上，傲腾内存可与传统DDR4内存共同使用，每路六通道12条插槽，可以安装最多6条傲腾内存。

总容量最多3TB，再加上6条256GB DDR4内存，单路系统内存总容量就可以达到惊人的4.5TB。

傲腾持久内存的运行频率不算高，有四种选择 ： 1866MHz、2133MHz、2400MHz、2666MHz ，但是带宽比上代平均提高了25％。

15W 256B读写带宽最高分别为6.8GB/s、2.3GB/s，15W 64B读写带宽最高分别为0.58GB/s、1.75GB/s。另外相比于主流的NAND闪存，傲腾持久内存的数据访问速度高出多达225倍。

傲腾持久内存虽然还是一种新鲜事物，从编程到应用都需要适应，但是在Intel强大的号召力下，生态发展也非常顺利，相关产品已经超过270款，财富500强企业中已经有200多家部署。

据了解，在国内企业中金山云、快手、平安云、中通快递都是傲腾持久内存生态的一份子，此外还有软银、SK Telecom、西门子等等巨头，都从中获益匪浅。【7467467】

（文中图片来自互联网）

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