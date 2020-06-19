中关村在线消息：近日据外媒消息，帕洛阿尔托一家初创公司不在保持沉默，将其又一款eVTOL空中出租车的设计放在了不断壮大的产品线上。



Archer新款eVTOL空中出租车：最快可达240km/h

Archer提出了一种过渡式的有翼飞机，其由一个大型锂电池组提供动力并承诺在“最坏情况”下具备60英里或96公里的飞行里程，最高速度可达150mph或240km/h。

据eVTOL news报道，这架飞机的固定机翼上装有六个向前旋翼，另还有六个用于垂直升力的旋翼。

对于一家eVTOL初创公司来说不寻常的是，这家公司发布了其电池组细节新：143kWh电池包。

据Archer介绍，该电池包可以带来26kWh的VTOL和悬停能源、80kWh的高能源续航能源和37kWh的紧急储备能源以此来支持60英里/96公里的飞行。电池占机身可容纳四名乘客重量的三分之一。

虽然在现阶段还没有大量的其他信息公开，但仍旧可以感觉的到Archer的认真态度，今年早些时候，空客关闭了Vahana项目。

Archer从该项目中吸收了大量顶尖人才，同时也从Wisk Aero和Joby Aviation中吸引了大量顶尖人才。目前，该团队成员有44人，与此同时它还在适度地扩招。

该公司已经在帕洛阿尔托机场旁边的硅谷设立了办公室，另外还承诺到2021年将有一架具备80%规模的演示机投入使用，目前设计工作仍在进行中。【7467461】

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