中关村在线消息：据悉，备受瞩目的游戏《赛博朋克2077》可以说是2020年最受期待的3A游戏大作，但还是再次出现了跳票的情况，刚刚CDPR宣布游戏延期到11月19日，要再等2个月才能玩上了。







《赛博朋克2077》再跳票 推迟到11月19日上市

官方公告中强调延期是为了平衡游戏机制，修复大量的错误，而游戏的任务、动画、技能等主要内容已经完工了。



下面是官方通告详细内容：

我们决定将《赛博朋克2077》的发行日期从2020年9月17日调整到2020年11月19日。

熟悉CDPR制作理念的玩家们都知道我们只有在准备就绪后才会发布游戏。我们不会因为“准备就绪”是正确的而仅把它当成一句口头禅，一直以来我们秉承着这个理念，即使有压力也会不断努力。

同时，我们也非常清楚这样的决定肯定会影响你们给予CDPR的信任，对开发商而言牺牲玩家们的信任来换取更多的时间是个极其艰难的决定。即使我们认为有必要做出这个调整，但对于延长了你们的等待时间我们深表歉意。我们力图将《赛博朋克2077》打造成一-款能陪伴玩家们许多年的游戏，在这里我们希望能够得到你们的理解。

在我们准备以上文字的同时，《赛博朋克 2077》的游戏玩法及内容的开发工作已经全部完成了。所有夜之城需要呈现给玩家们的元素，包括任务、过场动画、技能以及道具等都已经集成到游戏版本中。

然而超大体量的内容与复杂的系统互相交织着，我们需要对此做出妥善的处理，平衡游戏机制并且修复大量的错误。一个庞大的世界也意味着我们会面对大量的调试优化，这也是我们在更多一点的时间里需要完成的工作。

这周开始，全球各地的记者们已经陆续加入独立试玩体验，我们非常期待( 同时也感受到一些压力)得到他们的意见，26日凌晨火线夜之城播出后我们也期待大家对记者试玩评测的反馈。衷心希望这些资讯的公布可以稍稍满足大家对游戏的渴望，我们也会在11月19日发行日期之前努力完成优化。

感谢你们长期以来的支持,

联合创始人Marcin Iwinski、工作室负责人Adam Badowski【7467403】

（文中图片来自互联网）

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