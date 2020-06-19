中关村在线消息：近日据悉，英特尔公布首批PCIe 4.0固态硬盘信息，基于其96层3D TLC NAND闪存，在英特尔产品线中的地位仅低于Optane产品，并作为英特尔基于闪存的顶级固态硬盘。







英特尔公布D7-Pxxx系列PCIe 4.0企业级固态硬盘

新的英特尔D7-P5500和D7-P5600的代号为Arbordale Plus，英特尔在去年秋天透露了这个代号。



据英特尔在2018年采用的新命名方案，这两个新的固态硬盘产品线是第一批落入D7层的产品，P5500和P5600是密切相关的产品，主要区别在于它们的超额配比，以及由此带来的可用容量、写入速度和写入耐久性。

P5500是每天1个硬盘写入DWPD系列，容量从1.92TB到7.68TB不等，而P5600是3个DWPD型号，容量从1.6TB到6.4TB。

英特尔PCIe 4.0企业级固态硬盘D7-P5500和D7-P5600的外形尺寸是U.2 2.5" 15mm，介面 PCIe 4.0 NVMe 1.3c，采用NAND Intel 96L 3D TLC，顺序读取 7000MB/s，顺序写入 4300 MB/s，随机读取 (4 kB) 1M IOPS随机写入 (4 kB) 130k IOPS 260k IOPS，功率闲置5W，操作20W，写耐久度分别是 1 DWPD 和3 DWPD，保修5年。



切换到PCIe 4.0后，支持的最大吞吐量有了很大的提升：顺序读取从3.2GB/s提升到7GB/s，而顺序写入则从3.2GB/s提升到4.3GB/s，增幅较小。随机读取现在达到了1M IOPS，而上一代的随机读取约为651k IOPS，随机写入仍然受到闪存本身的瓶颈，新P5600的峰值为26万IOPS。

英特尔目前没有分享新固态硬盘的内部架构信息，不知道是否还像上一代一样采用12通道控制器设计。

英特尔确实宣传了改进的QoS和一些新功能，包括重新设计TRIM实现，以减少其对IO命令性能的干扰。【7467399】

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