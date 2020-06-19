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    苹果将为iOS 14带来更强大的播客应用和个性化推荐

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据外媒9to5Mac 消息称，iOS 14 中的 Podcasts 应用或引入类似 Apple Music 的个性化推荐For You选项卡，以根据个人喜好来帮助发现有趣的内容。

    苹果将为iOS 14带来更强大的播客应用和个性化推荐
    苹果将为iOS 14带来更强大的播客应用和个性化推荐

    创作者可选为其播客节目开发“奖励”内容（类似于电影的附加），且好友能够通过个人用户资料了解到你正在收听什么。

    鉴于苹果一直在加大努力、以便与 Spotify 展开更直接的竞争，近期传闻提到的“苹果正在开发自己的播客”一事，可信度还是相当高的。

    此外，苹果在努力为 Apple TV+ 上创作的电影和电视节目提供音频副产品，以及在寻求采购或许适应未来 Apple TV+ 生态的原创节目。

    作为苹果音频业务的一大竞争对手，Spofity 已经在原创内容上投入了大量的资金，并且将一些著名的播客节目纳入官方麾下。

    苹果即将于 6 月 22 日在线上发起 WWDC 2020 的主题演讲，iOS 14 显然会成为期间的一个重头戏。

    鉴于春季互联网上流传的泄露版本，外界已经对这款移动操作系统有了一定的了解，比如 Messages 消息应用的新功能、新引入的 Fitness 健身应用、Safari 移动浏览器的大变样、以及 Podcasts 播客应用的改进。【7467265】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果将为iOS 14带来更强大的播客应用和个性化推荐http://news.zol.com.cn/746/7467265.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7467265.html report 974 中关村在线消息：今日据外媒9to5Mac 消息称，iOS 14 中的 Podcasts 应用或引入类似 Apple Music 的个性化推荐For You选项卡，以根据个人喜好来帮助发现有趣的内容。苹果将为iOS 14带来更强大的播客应用和个性化推荐创作者可选为其播客节目开发“奖励”内容（类似于电影的...
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