中关村在线消息：近日有消息泄露称，苹果AirPower "C68"项目已经成功解决了Apple Watch导致三设备充电板AirPower过热的问题。



苹果已搞定了AirPower充电板过热的问题

新图像显示Apple Watch正在 "C68"上充电，这是AirPower无线充电板的代号，这意义重大，因为这表明苹果已经解决了关键的过热问题，而这个问题被认为是AirPower项目此前被取消的原因。

苹果拒绝解释为何取消了拖延已久的AirPower产品，而高级副总裁Dan Riccio却只是在2019年3月向媒体发表了一份简短的声明：



他表示："经过大量的努力，我们得出结论，AirPower无法达到我们的高标准，我们已经取消了这个项目，我们向那些期待这次产品发布的客户表示歉意，我们仍然相信未来是无线的，并致力于推动无线体验的发展。"

随后业内传出，产品被取消是由于过热--而且是过热到可以燃烧的程度，Apple Watch专有的无线充电系统比其他设备需要更多的能量。

AirPower本应允许多个设备，如Apple Watch、iPhone和AirPods--放置在其表面的任何地方并进行充电，"如果你把Apple Watch和其他设备一起放在充电板上，整个设备都会过热"。

早些时候测试的 "C68"原型设备为了管理热量，增加了一个A11处理器，早期的AirPower原型机不支持Apple Watch，而现在他们开始支持了。【7467256】

（文中图片来自互联网）

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