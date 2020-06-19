早报：京东618最终战报出炉 魅族下半年无新机

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

有关魅族手机的最新动向，近期他们的微博给出了答案。

魅族官方确认 下半年不会有手机新品发布





近日，魅族科技官方宣布，魅族17系列现已全系开启《和平精英》90帧高帧率模式。除此消息之外，魅族还转发确认了魅族种草大会的亮点汇总。其中包括魅族下半年将不会有手机新品发布，并且表示魅族17系列定价合理，未来不会有跳水空间。

说起直播带货，入场还不算晚的张朝阳谈了搜狐未来的规划。



张朝阳再次直播带货：未来将打造知识直播





昨天搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在搜狐视频APP关注流中再次直播带货，依然以“品质生活，在于细节”为主题。在张朝阳看来，直播带货不仅是一个风口，还是长期的趋势。同时他表示，为来将重点直播重点放在“知识直播”上，积极打造价值直播平台。

昨天开始传出了有关字节跳动收购蓝色光标的消息，现在双方都进行了回应。



蓝色光标出面澄清字节跳动收购传闻：没有达成意向





近日有媒体报道称字节跳动可能收购蓝色光标。蓝色光标方面澄清称股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。字节跳动此前曾回应称目前没有收购蓝标的计划。

往年618存在的物流压力，今年并没有出现。

菜鸟包裹：天猫618七成包裹已经签收





昨天菜鸟数据显示，截至18日中午12时，整个天猫618购物季的包裹有七成已经送达，配送速度与平时无异。全国有299个地市级以上城市（不含港澳台）出现了消费者购买后不到1小时就收到包裹的情况。其中上海、北京、广州、深圳、杭州、重庆、苏州、成都、东莞和南京成为全国签收量最多的top10城市。

Model Y再次上路测试，这次是为了检验充电性能。

特斯拉Model Y欧洲上路测试 验超级充电等性能





外媒的报道显示，Model Y在欧洲道路上的测试，是从德国开始的，随后前往荷兰，在到达荷兰南部城市蒂尔堡之前，测试中的Model Y还进入了一个超级充电站。特斯拉Model Y在欧洲上路测试过程中，有一辆白色外观、涂有醒目红色特斯拉标志的Model S服务车随行。荷兰的特斯拉车主俱乐部，已公布了多张Model Y上路测试的照片。

京东618购物节落下帷幕，他们也创造了新纪录。



京东618累计下单金额达到2692亿元 创下新纪录





昨天凌晨，京东公布618全程战报。数据显示，2020年6月1日0时至6月18日24时，京东618全球年中购物节累计下单金额达到2692亿元，创下新的纪录。京东618期间，187个品牌实现下单金额破亿，成为国内外品牌最大增量场。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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