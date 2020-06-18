中关村在线消息：北京时间6月18日消息，近日出现了一批法国亚马逊的截图，显示了众多PS5具体信息，包括价格、大小以及重量等等。随后，法国亚马逊方面向TechRadar表示，这些截图都是假的，并非来自亚马逊。



法国亚马逊回应PS5泄露信息：都是假的

此前假的亚马逊截图显示，PS5 光驱版价格为 499 欧元（约合人民币 3977 元) ，无光驱版价格 399 欧元（约合人民币 3179 元) 。两台机器都将在2020年11月20日开售。显然，这样的消息都是不真实的。

上周，索尼正式召开了PS5发布会。在这次发布会上，索尼正式亮相了PS5的外形设计，与此前网上流出的完全不同。此次PS5提供了光驱版和数字版两种选择，其中光驱版支持4K蓝光盘播放。

游戏方面，索尼在发布会上公开了一系列第一方独占大作和第三方作品，包括《地平线2》《蜘蛛侠2》《恶魔之魂重制版》《GT赛车7》《生化危机8》《杀手3》等。这次发布会没有公布PS5的售价信息，发售时间在今年圣诞期间，部分游戏也将同步发售。

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