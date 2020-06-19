京东香港二次上市股价大涨 CEO徐雷道出新京东的大不同

每年的618都是京东的大日子，而今年则要再加上三个“更”字……

更高，京东集团于今日正式在港股挂牌上市，股票代码为09618-HK。京东香港上市备受资本市场追捧，京东估价高开5.8%，成立22周年的京东又迎来了历史性的更高光时刻。

更强，京东公布618期间GMV，6月1日至今已达约2284.6亿元人民币，这一数字已经超过去年双11的GMV2044亿，以及去年618的2015亿，更创造历史新高。

更新，随着京东成功香港二次上市，京东正从一家领先的技术驱动的电商公司转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。重新出发的京东，又有了更新的使命。



京东香港二次上市

“17年前，面对突如其来的SARS疫情，京东集团董事局主席兼CEO刘强东带领十几名员工毅然关闭了线下门店，开启了京东的创业历程。17年后，面对新冠疫情，京东集团已经成为了社会上保障民生供应、运输应急物资和高科技抗疫的生力军。”

在京东成功香港二次上市的“云敲锣”庆祝仪式上，京东零售集团CEO徐雷道出了新京东的大不同，两场疫情折射出的是京东的成长和变化：

“从创业企业到持续为社会创造价值的企业公民，从电子商务的探路者到以供应链为基础的技术与服务企业，从零售到物流再到数字科技和产业发展。”

由新晋CEO徐雷执掌的新京东，其实早就跟人们印象中的京东发生了翻天覆地的变化。大约在6年前，京东成功在美国纳斯达克上市。时至今日，京东的营收规模翻了超过8倍，市值翻了超过3倍。根据《财富》共计，京东已经成为中国最大的零售集团。



京东零售品牌价值主张“不负每一分热爱”

在京东香港二次上市“云敲锣”庆典仪式上，徐雷感谢刘强东对管理层的充分授权和信任。在刘强东的支持下，徐雷推动了京东零售体系的组织变革，将京东零售业务带到了历史最佳时期，并重新确立了经营理念和价值观体系，“不负每一分热爱”成为全新品牌价值。

刘强东此次并未出现在京东香港二次上市庆典活动上，与徐雷一同出现在“云敲锣”仪式上的，还有其他京东5名“神秘嘉宾”，他们分别代表了京东一线员工、京东平台商家、京喜产业带商家、京东扶贫伙伴，也代表了与京东一路同行的“逐梦者、坚守者、众行者”。

从中国最大的零售集团，到未来以供应链为基础的技术服务公司，CEO徐雷道出新京东的大不同。其实早在今年５月，京东又将公司使命更新为“技术为本，致力于更高效和可持续的世界”。通过不断升级的平台底层技术，推动零售市场的运行效率革命。

想要实现这一宏伟目标，京东无疑需要新的契机。

正如徐雷在庆典仪式上所言：“京东集团会以在香港二次上市为契机，透过供应链为技术创新，期望与香港共同发展，亦希望北京尽早走出疫情阴霾。京东的价值取决于集团为社会创造的价值，站在新起点，集团唯有继往开来，继续努力。”



以物流为基础京东实现产业链技术服务转型

而在此前公布招股书中，京东已然把物流建设当成实现供应链为基础的技术服务转型的关键，其中有一句话至关重要：“及时和可靠的物流是我们成功的关键”，这也更加印证了物流对京东的战略价值。尤其是在疫情期间，京东物流的商业价值和社会价值凸显。

以物流为基础，围绕着物流京东展开了全面的技术转型。此前不久，刘强东公开的内部信中明确表示，未来的京东一是成为以供应链为基础的技术与服务企业，二是成为一个国际化公司，将物流、供应链和技术能力带到全世界，在海外再造一个京东。

两次疫情，两次蜕变，成功在香港二次上市的新京东如今早已大不同。危难只会让强大的公司更加强大，借助新契机实现技术服务转型的新京东将承担起更强大的新使命。

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