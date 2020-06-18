中关村在线消息：据悉，近日据 Microsoft 365 博客上发表的新帖，可知 PowerPoint 的“动态演示”Live Presentation功能已全面上线。



微软PowerPoint动态演示功能已上线

微软通过一段视频展示了 PowerPoint Live 这项演示文稿新功能，且允许用户在任何设备上访问。

PowerPoint Live 还允许观众以自己的节奏来浏览幻灯片，而无需中断演示文稿。

借助人工智能AI的力量，观众可基于自己的首选设置，在各自的设备上访问 PPT，包括多语种的实时字幕、以及为听力障碍者提供支持。

演示结束后，还可向观众发起基于 Microsoft Forms 的体验调查，以帮助演示者知晓大家的反馈意见，从而提升其演示技能。

用户可借助 Android 上的 PowerPoint Presenter Coach 应用，在移动设备上获得反馈和指导，让自己能够以最好的状态来交付即将发表的演示文稿。【7466660】

（文中图片来自互联网）

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