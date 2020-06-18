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    微软PowerPoint动态演示功能已上线

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，近日据 Microsoft 365 博客上发表的新帖，可知 PowerPoint 的“动态演示”Live Presentation功能已全面上线。

    微软PowerPoint动态演示功能已上线
    微软PowerPoint动态演示功能已上线

    微软通过一段视频展示了 PowerPoint Live 这项演示文稿新功能，且允许用户在任何设备上访问。

    PowerPoint Live 还允许观众以自己的节奏来浏览幻灯片，而无需中断演示文稿。

    借助人工智能AI的力量，观众可基于自己的首选设置，在各自的设备上访问 PPT，包括多语种的实时字幕、以及为听力障碍者提供支持。

    演示结束后，还可向观众发起基于 Microsoft Forms 的体验调查，以帮助演示者知晓大家的反馈意见，从而提升其演示技能。

    用户可借助 Android 上的 PowerPoint Presenter Coach 应用，在移动设备上获得反馈和指导，让自己能够以最好的状态来交付即将发表的演示文稿。【7466660】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软PowerPoint动态演示功能已上线http://news.zol.com.cn/746/7466660.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7466660.html report 722 中关村在线消息：据悉，近日据 Microsoft 365 博客上发表的新帖，可知 PowerPoint 的“动态演示”Live Presentation功能已全面上线。微软PowerPoint动态演示功能已上线微软通过一段视频展示了 PowerPoint Live 这项演示文稿新功能，且允许用户在任何设备上访问。PowerPo...
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