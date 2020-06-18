中关村在线消息：据悉，海盗船推出一个Corsair One系列新版本PC，成为第一个采用AMD 3000系列处理器的产品，它提供高达16核/32线程的性能，同时提供RTX 2080 Ti或2080 Super显卡。



海盗船One Mini PC电脑 Ryzen 3950X+RTX 2080 Ti

Corsair One称为终极紧凑型游戏PC，此后该系列陆续推出了几个令人印象深刻的版本，但新的Corsair One a100是该系列在多年采用英特尔的CPU后，首次采用AMD Ryzen处理器。

Corsair选择了第三代Ryzen处理器，它是16核/32线程的Ryzen 9 3950X，它拥有3.5GHz的基础工作频率和4.7GHz的加速工作频率，另外还有两款机型都采用了12核/24线程的Ryzen 9 3900X基础工作频率3.8GHz，加速工作频率4.6GHz。

Corsair的三款产品都搭载了Nvidia的消费级旗舰RTX 2080 Ti或RTX 2080 Super显卡，还有1TB或500GB的海盗船Force MP600 M.2 NVME固态硬盘，2TB 5400RPM硬盘，32GB DDR4-3200内存，以及海盗船SF600 80 Plus金牌认证电源。

硬件被装在一个未命名的Mini-ITX X570主板上，并且有一个液体冷却设置来保持散热，连接性方面，机身正面提供两个USB 3.1 Gen 1端口，一个3.5mm插孔，以及一个HDMI 2.0a端口。在背面，有3个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、4个USB 3.1 Gen 1接口、3个3.5mm接口和3个DisplayPorts。

Corsair One a100拥有小巧的长方形机箱，可以与Xbox系列X相提并论，不过这套先进的配置同样也价格不菲：Ryzen 9 3950X型号价格4000美元，RTX 2080 Ti版本价格3600美元，RTX 2080 Super版本价格3000美元。【7466572】

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