中关村在线消息：据悉，Twitter公司在本周三宣布，其正在测试一个新的功能，该平台上的每个人都将很快能够发送语音推文。











Twitter将推新语音推文功能 创造更人性化的体验

用户必须选择直接在其推文中共享长达140秒的音频记录，以伴随他们已经可以与关注者共享的文本、照片、视频和GIF。



Twitter称，语音推文和文字推文将没有太大区别，开始时打开Tweet composer，点击带有波长的新图标，用户就会看到他们的头像，底部有录音按钮，点击这个按钮就可以录制他们的声音。

每条语音推文最多可捕捉140秒的音频。一旦达到了推文的时间限制，新的语音推文就会自动开始创建一个主题。完成后，点击“完成”按钮结束录制，然后回到composer界面发推文。

人们会看到他们的语音推文与其他推文一起出现在时间轴上，要收听请点击图像。目前该功能仅在iOS上测试，播放将在停靠在时间轴底部的新窗口中开始，用户可以在滚动时收听。用户也可以在手机上做其他事情或在旅途中继续收听。

Twitter表示，语音推文功能将在iOS版Twitter上向有限的人群提供，但在未来几周内，所有iOS用户都应该能够用自己的声音发推文。

每个人都能看到听到他们的声音并能回复，Twitter希望语音推文能为听众和讲故事的人创造更人性化的体验，能让用户快速、轻松地用声音分享他们的观点。【7466549】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Twitter将推新语音推文功能 创造更人性化的体验http://news.zol.com.cn/746/7466549.html