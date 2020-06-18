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    字节跳动回应收购蓝色光标传闻 没有相关计划

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月18日消息，近日有传言显示，字节跳动公司有意收购国内知名营销科技公司蓝色光标。随后，字节跳动方面对此进行回应，表示目前他们并没有收购蓝色光标的计划。

    字节跳动回应收购蓝色光标传闻 没有相关计划
    字节跳动回应收购蓝色光标传闻 没有相关计划

    近期有关字节跳动的传闻很多，他们似乎正在希望向更多的领域寻求发展机会，有消息报道，该公司正在新加坡寻求申请数字银行牌照，向银行业进军。

    据《金融时报》报道，有知情人士称，字节跳动正在和一加与新加坡李氏企业家族有关联的投资集团商谈，合作竞标新加坡的字银行牌照。

    事实上，国内公司在新加坡申请字银行牌照并不是什么新鲜事了，此前小米和阿里的蚂蚁金服都曾申请新加坡数字银行牌照。

    字节跳动一直在寻求更多的发展领域，涉及游戏、搜索引擎、电子商务等，现在看来又要多一个银行业了。字节跳动如今在资本市场被非常看好，尽管该公司还未上市，但非公开的估值一度达到了惊人的1400亿美元。不过字节跳动目前对上市仍旧讳莫如深。

    （本文图片来自互联网）

    （7466429）



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