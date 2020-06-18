爱奇艺市值大涨255亿 只因一则未证实的传闻

爱奇艺是网友们非常喜欢的视频平台，目前在众多视频平台中属于发展势头最为迅猛的其中之一，很多独家版权和原创内容深受喜爱。近日路透社最新报道称，腾讯可能入股百度持有56.2％股权的爱奇艺，成为爱奇艺最大股东，这则消息令爱奇艺市值大涨255亿。



爱奇艺市值大涨255亿

受此消息影响，昨晚收盘爱奇艺大涨25.85％。目前，爱艺奇报24.10美元，市值约177亿美元，换言之一夜之间，市值暴增36亿美元，折合人民币255亿元。有大量媒体向爱奇艺和腾讯求证，双方均表示不予置评。也就是说，腾讯收购爱奇艺仍属于未证实的传闻。

而今日，百度APP上实名认证为“百度公关总监”的郭锋做出回应称：“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。”

而腾讯收购爱奇艺的传闻已经在网络上持续发酵，很多媒体分析认为，这是腾讯狙击字节跳动的动作，腾讯系开始一统长视频江湖。虽然腾讯也有自己的视频平台，对于腾讯而言，拿下爱奇艺还有更深远的意义——加固了自身护城河，也提高了字节跳动的入侵门槛。

不过以上都是业界的猜测和分析，最终结果仍存在极大的变数。

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