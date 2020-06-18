早报：京东618开场战报出炉 AT&T 5G覆盖1.6亿人

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

京东618开场战报出炉 苹果产品成交额5秒破亿





根据京东战报数据显示，6月18日凌晨5G手机销量不到1分钟便突破万台；华为品牌再次领跑增长，10分钟成交额同比增长超300%。Apple表现强劲，成交额5秒即破亿；荣耀等品牌也迎来了大幅增长。

三星今年还将为iPhone供应屏幕，不过屏幕的种类已经悄悄的变化了。

三星显示今年量产LTPO屏幕 将供应iPhone13





研究机构Omdia近期发布报告，2020年三星将生产低温多晶硅及氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）柔性OLED显示屏，用于Galaxy Note 20系列，明年也可能为Apple的iPhone 供货。此前消息称，iPhone 13将采用LTPO OLED屏幕。

目前，美国的许多线下零售店已经选择重新开业，而微软却更加谨慎。



不随大流！微软依旧关闭美国线下零售店





外媒The Verge报道，在欢迎消费者回归零售商店方面，微软比其他公司要谨慎一些。就在今天，苹果宣布本周将在美国的70多家零售店中提供路边取货或预约服务。但是，根据电子邮件声明，微软公司仍在采取观望态度。微软的Microsoft Store商店保持关闭，直到另行通知。

贾跃亭偿还债务，现在又有了新进展。



乐视网澄清 28万乐视网股民不属于贾跃亭债权人





针对媒体《贾跃亭预留10%债务信托索赔池，为赔偿28万乐视网股民？》报道内容，近日乐视网发布公告澄清称，基于目前已经存在的基础现状，目前公司及“28万乐视网股民”均不属于贾跃亭个人债务的债权人。

AT&T目前在美国已经开始5G服务，用户数量还算不错。

美国AT&T低频5G覆盖超1.6亿人 速度并不快





AT&T宣布了其低频5G网络的又一次大规模扩张，称它现在覆盖了超过1.6亿美国人。亚特兰大、巴吞鲁日、纳什维尔和塔拉哈西等137个城市的AT&T手机上都将首次点亮“5G”图标。然而，根据Ookla Speedtest Intelligence的数据，AT&T的5G系统的平均速度约为133Mbps，速度并不比4G快多少。

TikTok今年加大了在海外经营的力度，一些海外媒体也看好他们。

外媒称TikTok今年大丰收 美国市场营收将达5亿美元





据外媒报道，抖音海外版TikTok今年在美国市场的营收有望达到5亿美元。当前，TikTok在美国青少年中越来越受欢迎。TikTok去年曾表示，TikTok在美国拥有2650万月活跃用户，其中约60%的年龄在16岁到24岁之间。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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