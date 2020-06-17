滴滴柳青回应加入开云董事会：希望“偷师”

中关村在线消息：今天上午有消息称，滴滴出行总裁柳青以独立董事的身份加入了开云集团董事会，对此，柳青在微博进行了回应，表示希望能够多多“偷师”。





开云集团是国际奢饰品巨头，旗下拥有Gucci、Saint Laurent、Balenciaga等奢侈品牌，此次加入董事会的还有英国演员艾玛·沃特森以及瑞士信贷前CEO蒂贾恩·蒂亚姆。

柳青表示，成功的品牌需要情感上的认同，用户得到的不仅仅是产品或者服务本身的价值，还要让乘客和司机收获情感上的舒适，这些都是希望能够学习的。

不得不说，这些方面确实是奢侈品品牌最擅长的，能够有学习的机会自然很好，柳青也透露作为董事，每年的会议也并不多，都是学习的机会。

以下为原文：

一早上好几个朋友来问，以为我要离开滴滴去国外了……澄清一下，只是在去年12月的时候被开云董事长分享的“emotional marketing”击中了，成功的品牌需要情感上的认同，用户得到的不仅仅是产品或者服务本身的价值，还要让我们的乘客和司机收获情感上的舒适，这方面是要学习的。作为独立董事，希望在每年为数不多的几次会上多多“偷师”。

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