中关村在线消息：近日据外媒消息，澳大利亚一家专注生产使用燃料电池、超级电容混动系统的工业车辆和乘用车的新锐公司H2X Australia突然打破隐形模式，高调的公布了正在研发的新车的详细信息。







澳大利亚公司H2X称已造出新氢燃料电池原型车

该公司还对外宣称已经制造出数辆燃料电池原型车并拥有一支70人团队，另外它还将计划在今年年底将人员扩充到100多人并计划等到2025年增加到5000名。



H2X表示，他们计划先建造两辆重型汽车，准备为大型运输公司在大城市和州际公路使用，目前澳大利亚还没有氢燃料基础设施，要想在这个国家的道路上真正使用燃料电池汽车还有很多工作要做。

之后是雪域SUV，这是一款前轮驱动的家用轿车，峰值功率为255马力，5公斤氢燃料可实现约650公里的NEDC，5公斤的氢气将储存在700 bar压力的4型高安全储罐中。

该车的PEM燃料电池由Elring Klinger制造，能连续产生60千瓦的电力，它还配备了一定量的锂电池作为缓冲。此外，骨架技术石墨烯超级电容还带来了可观的突发功率和高效的再生制动功能。

H2X表示，这款车将配备自适应巡航、自动紧急制动、变道辅助、制动力分配、电动座椅、并配备预装有Android Auto和苹果CarPlay的13英寸信息娱乐屏幕以及8个扬声器的音响系统和内部的防微生物系统。

如果H2X能成功地在澳大利亚建立起一家新的汽车制造企业，那么它肯定能逆势而行，近几十年来澳大利亚绝大多数汽车制造企业都因全球价格压力而不堪重负。【7465663】

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