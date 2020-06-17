中关村在线消息：近日据Tipster Max J发布的最新推文爆料，即将推出的中端智能手机一加Nord具有多功能的四镜头系统。



据传一加Nord新5G手机或后置四摄 骁龙765G+90Hz屏

此前，据PhoneArena消息，5G手机一加Nord可能配备四个摄像头，5G手机一加Nord此前称为一加8 Lite和一加Z，于去年12月首次被曝光将配备双摄像头系统，随后又有传言称该手机后置三摄。

但确切的规格还有待官方证实，此前的报告显示一加Nord配备4800万像素主摄像头，1600万像素的超广角摄像头和200万像素的微距相机。

目前第四个摄像头仍然是个谜，但是可能是某种深度传感器或者变焦摄像头。

除多功能摄像头系统外，一加Nord还有望搭载骁龙765G芯片组，拥有8GB RAM和128GB的内部存储空间。

该款手机可能会配备6.4英寸OLED平面显示屏，并具有90Hz刷新率，该手机或配备4000mAh电池，同时支持Warp闪充。【7465656】

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