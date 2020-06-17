中关村在线消息：今日据悉，谷歌提供了全新的 Stadia Premiere Edition 入门套件，售价只需要 99 美元。







谷歌公布Stadia Premiere Edition入门级套装

该套件中包括 Chromecast Ultra HDMI 电视棒以及 Stadia 游戏手柄，你可以轻松倚靠在沙发上进行游戏。



之前这两款硬件产品的捆绑销售价格为 129 美元，还附带三个月的 Stadia Pro 服务，该服务每月提供接近 4K的流媒体、环绕声以及免费游戏的访问。

新的捆绑包不再包含三个月的订阅服务，但是新用户可以提供免费一个月的 Pro 免费试用。

想要体验谷歌的云游戏服务 Stadia，你并不需要谷歌专有的游戏手柄或者电视棒，只要你通过 Android 手机就能玩到。

如果您想要在 4K 电视上使用无线游戏手柄获得更优秀的游戏体验，那么现在无疑是选购 Stadia 官方手柄的好时机。【7465605】

（文中图片来自互联网）

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