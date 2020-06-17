中关村在线消息：近日据悉，三星在公布电池 3C 认证信息的同时，有关 Galaxy Fold 2 的部分关键规格也被曝光，外媒纷纷将之与去年发布的初代机型进行了对比，以观察新一代折叠屏智能机有哪些进步。



Galaxy Fold 2折叠屏智能机和初代相比带来的升级

初代 Galaxy Fold 机型配备了高通骁龙 855 SoC 与 12GB RAM，预计二代机型会采用骁龙 865 SoC 与 12GB RAM 。

据本周的监管文件可知，初代 Galaxy Fold 的总计电池容量为 4380 mAh，但 Galaxy Fold 2 可能没有 4500 mAh，而是只有 4365 mAh 。

Galaxy Fold 2 或从 7.3 英寸升级到 7.7 英寸。若分辨率不变，那像素密度反而会更低，因而外媒猜测这种可能性并不高。

初代 Galaxy Fold 采用了 12MP + 12MP + 16MP 的后摄组合。

Galaxy Fold 2 会从 Galaxy S20 那里借来一定的优势，比如升级到 64MP + 16MP + 13MP 的后摄组合，但前摄规格可能几乎维持不变。

之前有消息称三星会在 8 月 5 日召开 Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Z Flip 5G 机型的线上虚拟发布会，但据可靠的内部消息人士透露，Galaxy Fold 2 可能会在 8 月 20 日发布。【7465499】

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