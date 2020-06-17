1000元价位买什么显卡划算，都能玩哪些经典游戏大作？

眼看就要到618年中大促了，相信很多小伙伴都希望在近期升级自己的电脑和#游戏#装备。但是由于受到疫情的印象，最近真的是囊中羞涩预算有限。别慌，其实目前1000元价位就能买到不错的显卡，并且还能体验很多经典游戏大作。



GTX 1650 SUPER

纵观目前市场上千元价位的显卡市场，RX580 2048SP 8G D5算是一个性价比不错的选择，但是很多游戏玩家点名了要NVIDIA显卡，信仰的力量还是非常强大的。而在千元价位，N卡目前可选的当属GTX 1650 SUPER，略贵但能耗比更加出色。

其实买显卡不能够完全看规格和基准性能跑分，比如在虚幻4游戏引擎的DX11模式下，GTX 1650 SUPER的实际游戏效果就要比RX580 2048SP出色很多。而对于这个价位的显卡来讲，相信更多的是面向DX11的经典老游戏，这个因素不得不考虑。

而经过多家媒体的权威测试，从游戏实测看GTX 1650 Super在多个游戏中都有比1650好得多的表现，也比580 2048SP有更好的帧数表现。因此毫无悬念的，GTX 1650 Super将成为千元级价位的首选显卡核心。



七彩虹 战斧 GeForce GTX 1650 SUPER 4G

而在这个价位阶段，七彩虹和iGame双品牌战略为玩家提供了更多的选择。而今天就要说一说热度极高的七彩虹 战斧 GeForce GTX 1650 SUPER 4G。

那为什么这款显卡的热度会比较高呢，七彩虹的优异做工和精挑细选的用材成为首要原因，七彩虹的做工是非常严谨的，并且还有不少的独门技术，再到用材上也是精选高品质的元器件，并且用料很足，可谓诚意满满。

另外一点不得不提的是，这款显卡专门针对游戏和散热进行了特殊的优化。这张显卡做了很多风道的设计，可以看到在风扇外罩上做了很多兼顾颜值和气流的造型，所以性能上是非常稳定的，并且显卡的寿命也会更长。

目前七彩虹 战斧 GeForce GTX 1650 SUPER 4G已经从上市之初的1799元跌至1199元这样的价位区间。而随着618年中大促的即将开启，相信这款显卡的价格也会给大家带来惊喜。



七彩虹 战斧 GeForce GTX 1650 SUPER 4G

最后一个问题，七彩虹 战斧 GeForce GTX 1650 SUPER 4G能玩什么游戏呢？

GTX 1650 SUPER的性能是强于GTX 1060的，可以理解成GTX 1060的“接班人”。主流游戏《绝地求生》、《英雄联盟》、《彩虹六号》等在1080P高画质的情况下均可满足144FPS，是一块非常亲民的游戏显卡。

如果您想入手，推荐七彩虹 战斧 GeForce GTX 1650 SUPER 4G，小编自己就是这块卡，装配了“一键超频”，这对游戏玩家来说非常方便，而且散热效果出众，连续长时间游玩大型游戏温度能够稳定在50多度，还是非常不错的。

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