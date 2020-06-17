早报：浦东Apple Store被砸 iQOO 3 Pro信息流出

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

爱奇艺股票开盘即大涨，原因很简单，腾讯要收购股份了。

受腾讯收购股份消息影响 爱奇艺开盘大涨35.77%





昨天晚间，爱奇艺开盘涨 35.77%，报 26 美元。当前市值为 192.29 亿美元。上涨的原因是据路透消息，知情人表示腾讯已经与百度进行接触，商讨收购爱奇艺股份事宜，具体的购股规模尚未确定。

昨天下午上海浦东Apple Store宣布暂时关店，现在这一事件有了答案。

上海浦东Apple Store被砸 闹事男子已被带走





据澎湃新闻报道，6月16日14时39分许，浦东公安分局接110报警称：世纪大道一手机店有一男子在砸店内物品。接报后，民警迅速到场将男子（来某某，29岁）控制，现场无人员受伤。民警在询问时发现，来某某语无伦次，逻辑混乱，无法正常交流。目前，来某某已被带至派出所作进一步调查。

过去一年软银业绩不佳，现在他们计划抛售一些其他公司的股票。

软银计划抛售T-Mobile股票 价值200亿美元





近日，软银集团（SoftBank Group）通过详细介绍抛售所持 T-Mobile 美国公司股份的计划，终结了外界围绕这部分股份未来的猜测。此举是软银为解决巨额债务而进行的筹款努力的一部分。软银正考虑出售其持有的价值200亿美元的T-Mobile美国股份——在其与Sprint合并后，软银持有T-Mobile美国 25% 的股份。

在昨天晚间，拼多多也达成了他们的一个小小的里程碑。



达成里程碑！拼多多盘中市值突破千亿美元





进入6月，拼多多股价继续走高，美国时间周二盘中，拼多多涨幅扩大至7.5%，续创历史新高，总市值突破1000亿美元。继阿里巴巴、腾讯、美团之后，拼多多成为了第四家进入到千亿美元市值的互联网公司。

苹果再次被欧盟告了，还是垄断问题。



欧盟向苹果提起反垄断诉讼调查 皆因Apple Store和Apple Pay





据彭博社报道，苹果面临欧盟针对App Store规则和Apple Pay的调查。欧盟将研究苹果的Apple Pay条款、条件和其他措施，以及其是怎么限制商店里 “一触即付”付款功能的近场通信访问的，欧盟表示，调查是 “优先事项”。

游戏手机市场玩家不断增多，近期又有一款新机信息流出。



iQOO 3 Pro电竞手机信息流出 搭载骁龙 865 Plus





近日有消息指出，定位电竞手机的 iQOO 3 Pro 即将发布。iQOO 3 Pro配备了一块90Hz的 6.56英寸OLED屏，这块全高清的显示屏将提供180Hz的触摸采样率，并且支持屏内指纹。该机搭载骁龙 865 Plus 芯片，LPDDR5 和 UFS 3.1 存储。屏幕上的打孔内置了 1600 万像素的自拍相机，该设备的背面则采用主摄为4800万像素的后置三摄像头。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7465448）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：浦东Apple Store被砸 iQOO 3 Pro信息流出http://news.zol.com.cn/746/7465448.html