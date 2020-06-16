中关村在线消息：北京时间6月16日消息，今天微信官方正式在App Store推送了iOS版微信的7.0.13 正式版。在这一版本中，最大的亮点就是可以修改微信号。此前，微信安卓版已经可以修改微信号。



微信iOS版7.0.13正式发布 可以改微信号了

微信已支持改微信号的操作历程如下：入口在我>个人信息>微信号，用户可以一年修改一次微信号，如果用户最近一年有自定义过微信号，期满一年后也可以更改，iOS用户亦即将可以使用该功能。

以下为关于修改微信号的常见问题：

Q1：微信号设置有什么格式要求？

微信号必须以字母开头，可以使用6-20位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。

Q2：微信号设置需要满足什么条件？

需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。

Q3：修改微信号后，会影响通过微信授权登录的第三方业务吗？

不会。

Q4：修改微信号，好友会收到提醒吗？

好友不会收到提醒。

Q5：修改微信号后，好友还能通过旧的微信号搜索到我吗？

好友只能通过你当前的微信号搜索到你，无法通过旧的微信号搜索到你。

（本文图片来自互联网）

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