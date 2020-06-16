2020混合云存储线上论坛召开：企业混合云落地只关键一年

基于对数据安全性、可扩展、可管理、性能、存储空间和成本效益等需求的综合考量，混合云逐渐成为企业数字化转型的主流选择。统计显示，大部分用户已经使用多云、混合云架构，将业务合理地分配在公有云、私有云和传统数据中心。

IDC的一项调研结果表明，93%的企业在过去一年中曾经有将公有云环境中的应用程序或数据迁移到私有云或传统数据中心中的行动。

专家认为，2020年，是企业混合云落地的关键一年。

6月16日，由百易传媒（DOIT）联合IBM、阿里云、腾讯云、红帽中国、奥哲网络等举办的”2020混合云存储线上论坛”成功举行，众多混合云领域的专家以及行业用户代表齐聚一堂，在新基建热潮之下，结合大型企业的高效云存储架构实践、数据存储与AI创新实践，针对企业混合云存储落地过程中存在的问题，共同探讨混合云应对疫情的价值体现、全闪存与企业稳态核心应用、混合云与企业业务创新等热门话题及可行的应对之道。

2020混合云存储线上论坛演讲嘉宾阵容

大数据云存储时代，对存储的性能和可靠性提出了更高的挑战，采用人工智能技术优化数据存储成为一种趋势。华中科技大学研究员，博士生导师吴非教授以”面向人工智能的高可靠数据存储”为题，介绍采用机器学习算法进行闪存寿命预测、缓存调度等研究工作，并探讨人工智能对数据存储体系结构提出的挑战以及发展趋势。中石油东方物探总工程师赖能和结合实际应用，就”海量数据存储与AI实践”进行了分享。

IBM系统部实验室服务部门总经理孙宏等专家在以”架构现代化转型之路实践分享”为主题的演讲中指出，在业务上云的旅程中，需要突破很多的技术难关，规避大量的实施风险。具有丰富的经验的IBM 实验室服务团队，可帮助客户实现上云的需求——提供整合、高效的基础架构，化解至关重要的数据管理难题，提供有周全的数据保障。

“数字化已经成为中国经济的主要驱动力，疫情让政府、企业都认识到数字化的迫切性，原本需要3到5年的数字化进程，将在未来1年之内加速完成。”阿里巴巴研究员、阿里云智能事业群存储产品资深总监Alex Chen以”混合云，基础设施云化的捷径”为主题分享了疫情之下，企业如何通过混合云实现传统业务与新兴场景的融合，并带来行业客户数字化转型的经验。

腾讯云存储高级产品经理贺永红在“大数据混合云，平滑、弹性、高效”的主题演讲中，就大数据混合云模式，以及弹性伸缩、成本、数据统一管理与数据流动等存储挑战展开探讨，并分享了腾讯云大数据混合云方案与落地实践，为后疫情时代平滑上云、高效利用本地和云上资源提供路径与参考。

此外，红帽中国首席架构师张家驹、奥哲云枢产品研发负责人朱鹏喜分别从开放混合云之开放数据存储、低代码平台快速构建混合云应用角度进行了演讲。

“这是继’2020软件定义存储线上峰会’、’2020行业云原生线上论坛’之后我们举办的又一次成功的线上会议。”主办方百易传媒（DOIT）总编宋家雨表示，”新基建的热潮将裹挟数以万亿的资金加入信息化基础设施建设进程中，为混合云的应用带来了迅猛发展的良机；随着包括公有云厂商在内的众多参与者涌入混合云市场，相关技术将得到快速发展，带动越来越多的行业企业数字化转型。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2020混合云存储线上论坛召开：企业混合云落地只关键一年http://news.zol.com.cn/746/7465279.html