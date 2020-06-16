滴滴通报内部严重腐败案 原高级总监收受巨额贿赂

中关村在线消息：滴滴最近似乎不是很太平，昨天刚刚决定起诉“性侵直播”表演者及涉黄直播平台星恋直播，今天又发布公告，通报了内部的一起重大腐败舞弊案件。





公告称，原滴滴某部门高级总监于某声在任职期间，利用职务便利违规向供应商提供“帮助”，并收受供应商巨额好处费及购物卡、汽车等物。

滴滴表示，公司决定解除与于某声的劳动合同，不给予任何经济补偿，并加入招聘黑名单，滴滴及关联公司永不录用。于某声非法所得将被依法收缴。对于涉事合作公司，滴滴将依据双方合同及《阳光诚信暨反商业贿赂协议书》等相关协议另行处置。

目前，涉事人员于某声已因涉嫌非国家工作人员受贿罪被采取刑事强制措施，相关案情还在进一步调查当中。

据滴滴透露，2020年至今，滴滴风控合规部与多部门协同配合，共查处舞弊违规案件17起，涉及违规人员30人，其中20人因严重违规被公司解聘，2人因涉嫌违法被移送司法机关。相关违规人员信息已通报阳光诚信联盟和企业反舞弊联盟。

以下为公告原文：

关于原滴滴员工于某声重大违规行为的公告

近期，滴滴查处一起内部重大腐败舞弊案件。原滴滴某部门高级总监于某声在任职期间，利用职务便利违规向供应商提供“帮助”，并收受供应商巨额好处费及购物卡、汽车等物。于某声现已因涉嫌非国家工作人员受贿罪被采取刑事强制措施，相关案情还在进一步调查当中。

秉承“对一切舞弊行为零容忍”的一贯态度，滴滴决定：解除与于某声的劳动合同，不给予任何经济补偿，并加入招聘黑名单，滴滴及关联公司永不录用。于某声非法所得将被依法收缴。对于涉事合作公司，滴滴将依据双方合同及《阳光诚信暨反商业贿赂协议书》等相关协议另行处置。

2020年至今，滴滴风控合规部与多部门协同配合，共查处舞弊违规案件17起，涉及违规人员30人，其中20人因严重违规被公司解聘，2人因涉嫌违法被移送司法机关。相关违规人员信息已通报阳光诚信联盟和企业反舞弊联盟。

滴滴始终贯彻执行高标准的商业行为准则，并一直致力于建设阳光诚信、廉洁自律的商业生态。针对内部员工出台了《滴滴诚信合规行为守则》《反腐败总政策》《高压线政策》及《廉正行为奖励方案》，并通过“阳光小桔人”评选活动奖励诚信正直、廉洁自律的行为。针对外部合作伙伴出台了《滴滴合作伙伴商业行为准则》，致力于打造风清气正的商业环境。

滴滴目前已搭建起有效的风险防控体系，并建立了高效的预防、监控、发现、解决的风险预警及处理方式，同时通过定期全员签收、培训、宣贯和考试强化内部人员合规意识，从而降低风险。滴滴对腐败舞弊零容忍，绝不姑息，也欢迎各界监督。

滴滴出行

2020年6月16日

（7465272）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：滴滴通报内部严重腐败案 原高级总监收受巨额贿赂http://news.zol.com.cn/746/7465272.html