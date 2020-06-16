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    HTC推出两款智能手机 首次进入5G手机市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月16日消息，今天HTC公司正式发布了两款全新的智能手机这两款智能手机分别为HTC U20 5G以及此前早有传闻的HTC Desire 20 Pro手机。值得一提的是，HTC U20 5G是HTC的首款5G手机。

    HTC推出两款智能手机 首次进入5G手机市场
    HTC推出两款智能手机 首次进入5G手机市场

    HTC U20 5G版搭载了高通骁龙765G处理器，双模组5G网络。这款手机采用了一块6.8英寸打孔屏，存储组合为8GB RAM+256GB ROM，电池容量为4850mAh，支持 QC4.0 快充、人像模式拍摄、4K 录像和后置指纹识别。另外在摄像头方面，这款新机采用主摄为4800万像素的后置四摄和3200万像素的前置相机模组。HTC U20 5G版将推出“墨晶绿 “和”晶岩白 “两种配色，售价为18990新台币，约合人民币4539元。

    另外一款HTC新机为HTC Desire 20 Pro。这款新机基本符合之前的爆料，采用了一块6.5 英寸打孔屏，处理器为骁龙665，存储组合为6GB RAM+128GB ROM。HTC Desire 20 Pro将支持QC3.0快充，提供 “墨晶黑”和 “靓澈蓝”两种配色，售价 8990 新台币，约 2147 元人民币。

    （本文图片来自互联网）

    （7465012）


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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7465012.html report 867 中关村在线消息：北京时间6月16日消息，今天HTC公司正式发布了两款全新的智能手机。这两款智能手机分别为HTC U20 5G以及此前早有传闻的HTC Desire 20 Pro手机。值得一提的是，HTC U20 5G是HTC的首款5G手机。HTC推出两款智能手机 首次进入5G手机市场HTC U20 5G版搭载了高...
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